Mauricio Ruiz “de cuerpo entero”.

Por Luis Montes de Oca y

Aracely Tovar Molgado

Mauricio Ruiz Olaes, candidato a la diputación local por el III Distrito por Morena, PT y el PES, ante los diferendos que tiene Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial, como empresario del ramo de la construcción ¿qué esperan de AMLO, cómo lo ve este sector?

—Creo —responde Mauricio Ruiz, en una entrevista de Cuerpo Entero—, que no habla de los empresarios en general, sino de un grupo de cinco que han lastimado muchísimo a México, es un grupo que ha hecho que la política y los empresarios sean un negocio millonario. Los empresarios como yo, que nos levantamos temprano, pagamos impuestos y tenemos la base económica, no estamos afectados.

Con 46 centímetros de ancho de espalda, para el también maestro universitario con un año de antigüedad, el gobierno ha hecho una cooperativa de dar licitaciones a cambio de ciertas utilidades para los políticos: “tuvimos el martes 8 de mayo una reunión con los empresarios de Querétaro con muy buena aceptación para el proyecto de Andrés en lo local, saben que el cambio urge en lo político, en mi caso como constructor los equipos son cada vez más caros, en Querétaro tenemos casos que exceden en precios a Cancún, la vivienda es mucho más cara que en lugares turísticos, ya Querétaro es inhabitable, entonces los empresarios que estamos aquí necesitamos apoyo del gobierno y por eso creen que debe haber un cambio político.

—El grueso de la sociedad teme que México pueda ser un país socialista ¿tú estás de acuerdo con eso?

—Creo que hoy hay un Andrés Manuel diferente al del 2006 y el 2012, que es un concepto diferente, ya no se puede decir ni siquiera que sea una izquierda radical, el término de socialismo creo que es un concepto que se ha manejado mal hacia el proyecto porque la muestra está en que el señor fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y dejó excelentes números, inclusive tuvo un premio a nivel mundial; creo que ha sido guerra sucia.

Le comentaba a mucha gente que piensa que nos podemos convertir en Venezuela o en Cuba, primero eso es anticonstitucional, tendría el señor que cambiar toda la constitución y en seis años es muy complicado que lo alcance, tendría que tener el cien por cien del Congreso, ustedes saben cómo se maneja esto, es una guerra sucia y si hablamos de socialismo, tuve el gusto de ir a Cuba en un par de ocasiones y sí te das cuenta de la discriminación hacia la gente que trabaja para el gobierno que tienen antenas parabólicas, un buen coche y la gente que no, vive en la pobreza extrema y no hay mucha diferencia con México en ese aspecto, si aquí no conoces un funcionario o eres amigo de un político no logras ningún permiso ni licitaciones y todas esas personas que trabajan para el gobierno les va bien y la gente que no estamos metidos en este medio la tenemos muy difícil.

—En caso de que les favorezca el voto, Andrés Manuel y el partido ¿estarían luchando porque el país siga siendo capitalista?

—La principal base del país y eso es lo que se ha perdido, este modelo económico ya dio lo que tuvo que dar ya no hay más para allá, si bien es bueno la inversión extranjera no es la solución para el país: cuando llegó a Querétaro Bombardier, se iban crear más de cinco mil empleos, se recibió con bombo y platillo y ¿qué pasó? Se regalaron terrenos, pozos de agua, se pusieron universidades para capacitar a la gente pero al final se generó mano de obra mal pagada contratada por outsourcing, porque los directores y los gerentes los traían de Canadá o de Holanda.

El día de mañana estas empresas como Bombardier se da cuenta de que en Indonesia o Japón la mano de obra es mucho más barata y de la noche a la mañana se mueven dejando un boquete económico terrible.

Creo que todo se debe de basar en el tema del apoyo local, de cada 10 empleos 7 u 8 son generados por empresarios locales, los PyMes, desde la señora que abre su tiendita y genera un empleo entre sus familiares como el señor que apuesta en grande y genera grandes riquezas, entonces creo que ahí se ha perdido muchísimo, no es mala la inversión extranjera pero no como se ha manejado hasta ahorita.

—¿Qué son las necesidades básicas, qué has detectado?

—Hay muchas pero el tema principal es la inseguridad, el apoyo a la prevención es lo primero que la gente nos pide, el generar espacios educativos, culturales que en esta administración no lo hubo, hay lugares en los que la gente está indignada, el tema de Loma Bonita es un lugar que no tienen pavimento, drenaje, alumbrado, bueno no tienen ni siquiera calles, “hay una parte de hasta arriba” donde no hay calles, tienen drenaje en algunas partes pero no es suficiente, entonces lo que detectamos es que hay un rechazo primero en el tema político, la gente tiene como un hartazgo, por eso a Morena le va a ir bien porque ven una segunda opción de gobierno, ya le dieron la oportunidad al PRI y al PAN, la gente le dará el voto como antisistema, el hartazgo es lo principal que hay en las colonias.

—¿Qué proyectas desde la cámara para resolver estos problemas?

—Nosotros vamos a manejar 4 ejes principales, el tema de la seguridad con el tema de la prevención, creo que es la raíz de toda la situación, el tema de los apoyos PyMES que va a ser muy importante, el tema de educación y salud.

—Decías que a López Obrador no le daría tiempo en 6 años para arreglar el sistema y tú en 3 años vas a arreglar salud, vas a poner una preparatoria…?

—Es como encaminar el proyecto, dejar la semilla, sí en tres años no nos dará tiempo y también depende del área en la que te pongan, pero más bien aquí es atacar el tema de lo que la gente nos está pidiendo.

Rentamos una casa de campaña en avenida de la Luz, si somos favorecidos con el voto, la dejaremos como casa de enlace donde se pueda dar asesoría legal

El brazo de Mauricio mide 62 centímetros y afirma es para abrazar la problemática y darle solución. Al referir al actual Congreso y el III Distrito, señala: “solo una vez fui al congreso, te sientan arriba y abajo están los famosos, vi que la señora Carmelita Zúñiga levantó la mano y pasó a hablar y pidió que si los diputados votaban a favor de un monumento no recuerdo donde, porque las letras actualmente son plateadas se pueden pasar a doradas, todos levantaron la mano, entonces a mí se me hace ofensivo ese tipo de trabajo y ese distrito tiene muchísimas necesidades y demandas, la gente no conoce a su diputada, Carmelita no ha hecho un buen trabajo.

—Está Carmelita que ha hecho un mal trabajo y luego están las primas que son ¿quiénes?

—Tania Palacios Kuri que va como pluri del PAN y del PRI su prima Nohemí Diez Marina Palacios, no dudo de la buena voluntad que puedan tener pero sí es una forma de ofensa tener esas candidatas en el distrito, no tiene nada de malo que quieran hacer carrera política y tener un nivel socioeconómico pero a lo mejor no era la zona , tal vez para un distrito del Campanario o Juriquilla y la gente se siente ofendida porque saben que no conocen el distrito, ahorita vienen, piden el voto y se retiran, hay cosas tan básicas como seguridad y transporte público que no saben, entonces vienen y te hablan de cosas que no saben, disfrazadas con “ropita” que no les pertenece (morral y blusas autóctonas), ahora es diferente al 2015, la gente está mucho más informada, con el tema de las redes sociales la gente ya ubica a sus candidatos, en el 2015 la gente no sabía ni qué distrito correspondía ni quién era su diputado local.

—¿Cómo ves a Margarita Zavala?

—Veo una candidata de berrinche, no le veo otra palabra, al final ella está buscando ver de qué forma sacarle provecho a su campaña y sin intención de ser presidente, ya está todo arreglado, lo vimos en el debate que eran todos contra Andrés Manuel, yo pensaba ver una Margarita que le dijera algo a Anaya pues es su contrincante pero todo fue en contra de Andrés Manuel, entonces yo la verdad si me queda mal sabor de boca de ella, a mí me encantaría ver una presidenta mujer, pero en su caso creo que es una persona que no es apta para el país.

—A ver Mauricio, Carmelita Zúñiga hace un mal trabajo, las primas están disfrazadas, Margarita Zavala es una candidata berrinche, ¿ eres misógino?

—No, para nada, yo creo que sobre todo hoy la base económica y moral tiene que ver con la mujer, lo que digo es parte de ser plural, yo creo que está mal manejado el tema ahorita de ser misógino o feminista, las mujeres pueden ser cuestionadas como los hombres yo creo que tenemos el caso de cuatro mujeres pero también pueden ser hombres, yo creo que lo que nos beneficia ahorita es el tema de propuestas y trabajo. Hay candidatos del otro distrito que son puros hombres y ahí les podemos decir sus verdades pero esto no es un problema de género.

Mauricio muestra el músculo, 40cm de bíceps, entonces soltamos: hemos tenido la experiencia de que a veces el que gana no gobierna ¿Cómo van a defender el voto?

—Ese es el principal problema del partido, su estructura, traemos una campaña de hace un mes, mes y medio que se llama “abraza una casilla”, es sobre los representantes, la idea es tener 4 representantes de casilla pero ya le rogamos a Dios tener aunque sea uno, y más cuando a la gente se lo pides gratis porque es todo el día desde las 6 o 7 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana, entonces con esta campaña nos enfocamos principalmente en el 3er distrito, tenían en el partido el 10 o 15 por ciento en estructura y hoy tenemos el 95% como candidato nos sumamos a esto

Estamos viendo que sea un representante y ver si nos alcanza para meter otro, porque es muy cansado, en otros partidos les dan hasta 1800 pesos por el día.

¿Tu esposa está de acuerdo en que andes en esta grilla?

—Sí, la verdad es que es ya la segunda que vivimos, tenemos tratos de pareja, si ella me dice que si no consigo algo pues lo valoro y ver si esto funciona, ahorita el tema es complicado porque tenemos una niña, intentamos tener puntualidad, pero con la bebé te cambia todo, las desveladas son buenísimas, estar pendientes de la niña es muy complejo pero muy feliz, porque llevábamos 8 años buscándolo y como pareja es una cereza en el pastel, yo veo a mi esposa que está muy contenta, llegan a una edad en la que quieren ser madres, como esposo tienes que apoyar tu esposa. Mi hija tiene dos meses y se llama Ivana, es maravilloso ser padre.

