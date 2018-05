JUANES Y MON LAFERTE SE PRESENTAN CON GRAN ÉXITO EN LOS ÁNGELES

Notimex Con temas de amor y desamor y algo más Juanes y Mon Laferte se presentaron con gran éxito en el fórum de Inglewood, California, ante más de 15 mil asistentes.

Ambos compartieron escenario el sábado, con dos temas, primero cuando Laferte terminaba su actuación apareció Juanes para cantar a duo “Amárrame” y luego cuando Juanes cantaba apareció Laferte para cantar “Cada vez”.

“Aquí en Los Ángeles mi historia comenzó.

Este lugar tiene algo especial para mí”, expresó en su actuación Juanes, quien inició su carrera en este sitio después de tocar múltiples puertas en los años 90.

“Muchas veces soñaba con grabar con Gustavo Santaolalla y tener una disquera y años después lo logré”, recordó quien presentó un show reforzado con efectos de luces, humo y videos de su más reciente álbum.

Recordó que hace un año fue lanzado su más reciente álbum “Mis planes son amarte” “Y hoy exactamente nos presentamos en Los Ángeles”.

“La nave aterrizó por fin en Los Ángeles”, señaló en una de sus alocuciones, en donde interpretó algunos de los temas de su más reciente trabajo.

Pero también los mezcló en hora y media de concierto con muchos de sus más grandes éxitos como “A Dios le pido”, con el que inició su participación, “La camisa negra” y “Mala gente”, entre otras.

Los cantautores colombiano y chilena realizan una gira de presentaciones por Estados Unidos que concluirá en San Diego y Las Vegas.

Por su parte, Laferte, quien cantó por una hora, impactó cuando interpretó “Tu falta de querer” y que corearon los más de 15 mil asistentes.

Laferte quedó impresionada al comentar que vio una bandera chilena y una colombiana entre el público y preguntó y ¿dónde están los mexicanos? en respuesta recibió un estruendo de gritos y chiflidos de aprobación, lo que le provocó comentar: “Son un ching..!”.

Laferte, quien apareció con un vestido largo azul metálico, combinó sus temas de amor fallido con otras rítmicas como “No te fumes mi marihuana” y otras en tributo a su abuela fallecida.

“Estoy muy feliz de tocar aquí.

Estoy muy emocionada, ni me la creo, me siento bien afortunada de la vida de la música.

Hago lo que más me gusta, no me imaginaba estar tocando en este sitio, es muy loco”, manifestó.

Al inicio del concierto y como telonero tocó por 15 minutos Caloncho, el cantante mexicano de música de rock alternativo.

