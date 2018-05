ESTRENA CON ÉXITO EN CANNES DOCUMENTAL SOBRE PAPA FRANCISCO

Notimex Con aplausos, el gran c i n e a s t a alemán Wim W e n d e r s estrenó hoy a nivel mundial en el festival de Cannes el documental “Pope Francis, A Man of His Word” (Papa Francisco, un hombre de palabra) sobre el sumo pontífice de nacionalidad argentina.

La película fue estrenada esta noche en el marco de la 71 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en la sala del sesenta aniversario, coincidiendo este año con el quinto aniversario del pontificado del primer Papa americano.

“Es un buen y bello documental. Se van a sorprender”, comentó el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, al numeroso público asistente que llenó la sala y siguió el documental en algunos momentos con gran emotividad y al borde de las lágrimas.

En la cinta, de una hora y 36 minutos, Jorge Mario Bergoglio reflexiona, en español en la mayor parte de la película, a preguntas sobre problemas cruciales del mundo actual como el cambio climático, los refugiados o el consumismo.

La cinta muestra los momentos clave de los cinco años de pontificado del Papa en los que promulga una encíclica sobre el medio ambiente, se muestra respetuoso con los homosexuales o condena duramente los casos de pedofilia de sacerdotes de la Iglesia católica.

Francisco aparece en algunos de sus viajes visitando a presos de reclusorios, centros de refugiados o pronunciando un discurso en la ONU, ante el Congreso de Estados Unidos o en el monumento conmemorativo del Holocausto en Jerusalén, entre otros momentos.

La película “se articula alrededor de las ideas del mensaje del Papa, para presentar su trabajo, sus reformas y las respuestas que él propone frente a cuestiones tan universales como la muerte, la justicia social, la inmigración, la ecología, la desigualdad de ingresos, el materialismo o el papel de la familia”, precisó la productora. Según el director alemán Wim Wenders, la idea del documental, en el que cooperó el Vaticano, es mandar un mensaje universal del Papa “sin distinción de fe o de cultura”.

Wim Wenders explicó recientemente que el Papa Francisco, quien encabeza la Iglesia católica desde 2013, es “un ejemplo vivo de un hombre que cumple lo que dice”, lo que inspiró el título del documental. El documental se estrenará este mismo mes de mayo en Estados Unidos y posteriormente, en septiembre, en los cines franceses.

