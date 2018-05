DEPREDADORES SEXUALES ESTÁN “ATERRORIZADOS

Notimex La actriz mexicana Salma Hayek consideró hoy aquí que la emergencia del movimiento femenino en reacción al escándalo del productor Harvey Weinstein y los abusos en la industria del cine provocó ya un repliegue de los depredadores sexuales en Hollywood y el mundo del cine. “Los hombres están aterrorizados. Los depredadores (sexuales) están ocultos y aterrorizados. Lo sientes. Es una atmósfera muy palpable”, comentó hoy la también productora en una plática en Cannes de la estructura “Kering Women in Motion”.

Hayek, quien sufrió el acoso de Weinstein según denunció a finales del año pasado, confesó estar en “shock” por el número de abusos en los que estuvo implicado el exproductor, ahora apartado de la vida pública. “No me sorprendió saber que Harvey Weinstein haya podido obrar tanto tiempo. Era el sistema en el que nos quedamos durante siglos. Pero no sabía que había agredido a tantas mujeres. Me quedé en shock por el número de sus víctimas”, comentó.

De acuerdo con la actriz, quien la víspera participó en el Festival de Cannes en una iniciativa por la igualdad de 82 destacadas mujeres del mundo del cine, los hombres deberían redefinir sus roles en esta industria y en general dentro de la sociedad.

Ahora es un momento muy importante para los hombres, dijo. “Los hombres tienen la oportunidad, lo cual es muy bonito, de replantearse qué significa ser un hombre”, comentó la protagonista de “Frida” al señalar que las mujeres “debimos ofendernos antes”.

