EXHIBEN HOY 70 FIGURAS LABRADAS EN P. ESCOBEDO

POR JAHAIRA LARA Noticias Alrededor de 70 figuras labradas en cantera se exhibirán este domingo en el marco de la Feria del Grano y la Cantera de Pedro Escobedo, donde participan 45 canteros que han trabajado durante los últimos meses en el proyecto que presentarán en una de las cuatro categorías: escultura, artes y diseño, decoración y construcción.

Mientras detallaba la cabeza de un lobo que coronaba el trabajo en cantera que desde hace tres meses comenzó, Eduardo Arévalo, cuenta como desde los trece años su padre le enseño a trabajar la cantera, una piedra que lo ha acompañado durante los últimos 32 años de su vida en los que ha creado las piezas más bellas.

Algunas de las piezas creadas por los artesanos para concursar en la Feria son realizadas bajo pedido, otras son adquiridas por los visitantes desde los precios más bajos de cinco mil pesos hasta exorbitantes cantidades de dinero como 80 mil pesos; algunas se exhiben en diferentes concursos.

La mayoría de los participantes este año son de diferentes regiones de Querétaro y únicamente dos de Huichapan, Hidalgo.

“Hay piezas que ya son pedido, otras que las vendemos a los interesados y otras la exhibimos; el precio está en ocho mil, lo más caro depende del tamaño, la más cara es de ochenta mil pesos pero es una piedra de metro y medio y detalles; también depende mucho si es figura humana o de animal, depende mucho del tamaño y todo el trabajo.

Hay piezas que se pueden hacer en una semana y otras en meses, dependen mucho del detalle”, planteó Don Lalo, quien explicó que los primeros lugares pueden ser acreedores hasta 12 mil pesos.

Juan Manuel Tovar Camargo, artesano de la cantera desde hace 25 años y uno de los organizadores del concurso de la Feria, explicó que este año se registraron un número menor de participantes; ya que habitualmente se tenían entre 52 y 53; sin embargo, se mantiene el entusiasmo entre los que trabajan esta piedra.

Y es que destacó que actualmente se tiene gran demanda de piezas, pero son pocos los artesanos, derivado de que gran parte migró a Estados Unidos.

La cantera con la que se trabaja se adquiere en diferentes regiones del país y dependiendo del lugar, se puede encontrar en colores: amarillo, gris, rosa o negro y cada bloque por metro cubico puede llegar a costar hasta mil 800 pesos más gastos de traslado, por lo que coincidieron en la importancia de que los artesanos vendan sus piezas directamente sin revendedores para que la actividad sea redituable.

Tovar Camargo contó como la cantera lo ha llevado a trabajar en países como Arabia Saudita y Estados Unidos, además de que ya analiza la oportunidad de empezar a exportar sus creaciones a Canadá.

“En ocasiones es muy vendible y en otras no tanto, hay piezas que son personales y sí son caras, yo empecé porque mi hermano sabia a labrar cantera y empecé con palomitas, ardillitas y demás; tengo 25 años dedicándome a esto, no es nada sencillo, hay piezas accesibles, otras que son vidriosas, otras mas chiclosas y otras mas duras.

Es un poco complicado, nunca terminas de aprender, siempre hay cosas nuevas y metas”.

Casi a mitad del pasillo de la nave en la que se encuentran trabajando los 45, se deja ver detrás de un cubre bocas, la señora Lourdes Granados, de las pocas mujeres en trabajar la piedra.

Con más de 20 años aprendiendo a labrar, comparte que su camino no ha sido fácil, pues al principio los vecinos la llegaban a llamar “marimacha”, por considerar que la cantería es un trabajo de hombres.

Ahora su interés es enseñar a esculpir la cantera a todas las mujeres de la comunidad de Escolásticas que han manifestado su interés por aprender.

“Al principio me daba pena y me escondía porque decían que era una marimacha, pero con el tiempo muchas mujeres han mostrado interés en que las enseñe; me dicen atrevida porque me atrevida hacer lo que otras no y yo les digo que es cuestión de decisión, de echarle ganas y lograr lo que nos proponemos, nada es fácil, pero todo se puede.

