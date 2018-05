Esqueletos en el armario de los candidatos (II)

POR LEVY BARRAGÁN COMUNICÓLOGA N O T I C I A S En la edición anterior de esta sección, tomé como referencia a John Geer, autor del libro In defense of negativity: attack ads in presidential campaigns, para hablar sobre las campañas negativas y su impacto en tiempos electorales.

Al respecto hablábamos de si es políticamente incorrecto argumentar en favor de las campañas negativas, si estas polarizan a la sociedad o si exacerban el hartazgo y el mal humor de la gente, y si estos son aspectos propios de un régimen democrático; con el costo que conlleva que del padrón electoral en México, en general, una parte carece de información, otra se alimenta de las redes sociales y a otro tanto no le interesa el tema político.

Es deseable contar con información de fuentes serias (academia, organismos públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil) que nos permitan construir juicios más o menos sólidos que nos auxilien para identificar las fake news y nos blinden un poco de narrativas posverdaderas.

¿Funcionan o no las campañas negativas? ¿Nos ayudan a conocer mejor a los candidatos? ¿Caeremos en la tentación de creer en ellas acríticamente? ¿Abonan a una percepción más clara del personaje o partido en cuestión? Trasladémoslo al micro ensayo ¿Qué tan dispuestos estamos a conocer el lado oscuro de nuestros mejores amigos, socios o parejas? ¿Esto fortalecería la relación o la deterioraría? Complejo, porque pone a prueba nuestra capacidad analítica y a nuestra intuición.

Lo cierto es que si queremos conocer a alguien o tener una opinión más acertada sobre un acontecimiento, debemos escuchar varias opiniones y no quedarnos con una sola versión.

Que no se nos olvide: seleccionamos (consciente e inconscientemente) la información.

Como ejemplo, podemos observar cómo los negativos que le adjudican a uno de los candidatos presidenciales, en el balance final se han traducido en positivos que hoy lo colocan en el puntero.

Finalmente ¿qué es lo que distingue a los candidatos? Vemos como en tiempos de elecciones todos coinciden más o menos en sus propuestas: todos quieren combatir la pobreza, cerrar brechas de desigualdad, elevar el ingreso de las familias, mejorar la calidad del servicio médico, otorgar más becas, rediseñar la movilidad, apoyar a los grupos vulnerables y otras buenas intenciones que no marcan gran diferencia entre unos y otros.

Lo que puede ser diferente es la ruta, el “cómo” lo van a hacer.

Otro diferencial importante es el lastre que traen consigo, ya sea personal o bien endosado por el o los partidos a los que representan.

Entonces ¿Cómo bajar al adversario de las preferencias de los votantes si no es por medio de la descalificación? Entre lo público y lo privado se extiende una línea muy delgada que en tiempos electorales se invisibiliza.

No olvidemos la importancia de los matices: cuando todo es blanco o negro, hay que desconfiar.

