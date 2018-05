CONMOVEDOR ENCUENTRO CON LA MORENITA

POR ENRIQUE ZAMUDIO FOTOS MIGUEL CRUZ Noticias Ciudad de México.

– Su brillante mirada azul quedó absorta ante la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Tiernos murmullos.

Los labios de la Abuelita Peregrina apenas se mueven.

Tersos movimientos de manos van de su corazón hacia la Tilma de San Juan Diego.

El tan esperado encuentro con la Virgen de Guadalupe, después de casi un millar de kilómetros recorridos a pie, culminó con un íntimo diálogo y el cumplimiento de la promesa de regresar a saludarla.

“Le dije que la amo mucho, que es mi madre y que le agradezco que me haya permitido venir aquí a poderla saludar aquí una vez más”, compartió Emma Morosini, tras postrarse ante el Ayate de Juan Diego al interior de la Basílica de Guadalupe.

La última jornada de este kilométrico peregrinaje fue extenuante.

A las 17:30 horas, cuando estaba por arribar al Santuario Mariano, sus ojos azules se inundaron de lágrimas apenas se asomó la arquitectura de la Basílica de Guadalupe.

Ya eran los últimos metros y se quedó inmóvil, observando la curvatura del azulado techo del recinto mariano que remite al manto estrellado de la Virgen de Guadalupe.

Las piernas temblaban ligeramente, quizá por cansancio, quizá por tanta emoción.

Decenas de cámaras y teléfonos móviles registraban la escena.

Paramédicos le colocaron un oxímetro en uno de sus dedos para monitorear su presión arterial; el especialista interpretó los números del aparato y compartió el diagnóstico: la peregrina estaba en perfectas condiciones.

“Me siento tan feliz, tanto que los abrazaría a todos en un solo abrazo”, expresó la Abuelita Peregrina.

Después de más de un mes peregrinando desde el norte del país, la Abuelita Peregrina, Emma Morosini, todavía tuvo fuerzas para acelerar el paso en los últimos quinientos metros para llegar a la entrada principal del Atrio de las Américas.

La mayoría de los espectadores conocían su historia, pero al verla en vivo avanzar por las calles de la Ciudad de México se quedaban maravillados.

¡Qué ejemplo! ¡Qué aguante! ¡Qué fuerza! ¡Qué testimonio de fe! “Cada cosa que he vivido en este camino ha sido especial.

Todo es especial.

Todo el cariño, todo es hermoso.

Todo el cariño de los pobres, de los niños, de la gente grande, todo es el reflejo del amor a la Virgen”.

¡Bravo, Emma, ya llegaste! La gente animaba a la romera italiana.

Vorágine de peregrinos, de diversas partes de México y el mundo, inundan la Calzada de Guadalupe.

En grupos, en familia, en solitario, ensilla de ruedas, o incluso de rodillas, millares de peregrinos acuden a visitar a La Morenita.

“En México es la cuarta vez que vengo.

La primerafuehace20 años y la última hace siete años”, comentó la peregrina italiana.

“A veces se piensa que a los ochenta años la vida termina, pero ahora tengo 94 años y vine una vez más a saludar y abrazar a la Virgencita”.

Al entrar al Atrio de las Américas, Emma Morosini fue recibida por un sacerdote, quien le dio la bienvenida rociándole agua bendita.

La emoción no cabía en ella y con una enorme sonrisa se dirigió a la puerta principal de la Basílica.

Bajo la capilla abierta, la Abuelita Peregrina se arrodilló, elevó una plegaria y besó el suelo de este Santuario Mariano.

Ella sola se levantó y fue guiada por el personal de la Basílica hacia la zona de bancas ubicada debajo de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Dos minutos frente a La Morenita, después de cuarenta días peregrinando en todo México hasta llegar a este santuario mariano.

Musitó plegarias y agradecimientos, al tiempo que con las manos le enviaba cariñosos besos a la Virgen de Guadalupe.

-¿Cuáles su secreto? Nos tiene sorprendidos por su fortaleza.

¿Cómo le hace? –le preguntaron los reporteros.

-No hay un secreto.

Se trata de amar profundamente, con el corazón, a la Santa Virgen que es nuestra Madre.

La madre no niega, no dice que no a sus hijos si ellos piden cosas buenas.

Si tenemos confianza, si tenemos fe profunda dentro del corazón, ella nos guarda con amor.

Todos somos sus hijos.

Ella es nuestra madre, nosotros debemos tener mucha confianza y creer firmemente que la Virgen es nuestra madre y que nos ayuda en toda necesidad.

Si tenemos algún problema, acudamos a ella y ella nos ayudará.

Yo siempre que tengo un problema le digo ‘Madre, ayúdame’.

Y nunca me ha abandonado.

Emma Morosini explicó que muchos de sus amigos en Europa le hacían ver la peligrosidad que significaba peregrinar sola, a su edad, en México.

“Mis amigos, porque no tengo familia, me han dicho: “estás loca, te van a matar”.

¿Pero cómo lo hice? Nada, la Virgen me cuida.

La Virgen me ha cuidado con tanto amor que he partido solita desde Monterrey ysóloestuve400 kilómetros sola, todo lo demás me ha acompañado gente de Protección Civil, quienes me han dicho que no puedo caminar solita a mi edad, porque es peligroso por los camiones, entre otras tantas cosas.

“Me han dicho nosotros te protegemos.

Todo el día, todos los días la Protección Civil me dio de comer, de dormir, toda la necesidad que he tenido.

Yo lo tomo como un regalito de la Virgen, pero también como un regalito del pueblo mexicano que tienen un gran corazón.

“He caminado 25 años por el mundo, pero ninguno me trató con tanto amor, con tanta familiaridad, como si fuera la abuela de todos”.

Emma Morosini agradeció a México por el acompañamiento que durante estas semanas le han dado, en su paso por las diferentes ciudades que cruzó para poder llegar a este lugar.

“Gracias por la acogida, por su simpatía, por su alegría, por el cariño como si todos fueran mis nietos.

Ahora tengo una familia muy grande en México.

Me siento muy querida por la Virgencita, pero también por la gente que me he encontrado y que he conocido de este pueblo, de esta nación”.

Finalmente, la Abuelita Peregrina compartió que descansará una semana en la Ciudad de México para después volar a Monterrey y luego regresar a Italia.

