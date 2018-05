INTERCAMBIO AEROESPACIAL CON BRASIL

POR JAHAIRA LARA Noticias Las importaciones y exportaciones entre México y Brasil representan un promedio anual de 10 mil a 11 mil millones de pesos, por lo cual se busca potenciar el intercambio comercial en diferentes sectores, como el aeroespacial; sector que ha registrado mayor crecimiento en el estado de Querétaro.

En las instalaciones del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA), el presidente de la Cámara de Comercio México- Brasil (Camebra), Miguel Ruiz, presentó el Misión Aeroespacial a realizarse en Brasil del 16 al 24 de junio, donde se espera la asistencia de 15 empresas, instituciones de educación superior de la entidad y el CENTA, con el objetivo de generar oportunidad a la industria del país para acceder al mercado brasileño.

Sao Paolo, explicó, tiene el mayor polo aeroespacial de América Latina que se encuentra en la región de São José dos Campos, con cerca de 100 instalaciones para la fabricación de aviones, dicho estado es responsable por el 73 por ciento de las unidades de Brasil y el 95 por ciento de los empleados; empresas de las cuales una parte se autoabastece y otra parte importa insumos de otros países; pero es con México con quien se tiene un menor intercambio comercial.

Ante este panorama, en estados donde se ha apostado por la conformación de clústeres en los diferentes sectores productivos, como en Querétaro donde se cuenta con el Clúster Automotriz, Clúster de Plásticos, Clúster Logístico, Clúster de las TICS, así como el Clúster Aeroespacial; se amplían las oportunidades de negocio.

“México tiene un tres a cinco por ciento de intercambio comercial con Brasil, no hemos rebasado los 10 mil millones de dólares de intercambio comercial que es nada; entre importancia y exportación, los dos países somos líderes de producción en la región, se puede propiciar más inversiones en ambos países”.

AMPLIACIÓN DEL ACE-53 El presidente de la Camebra destacó que al ser México el sexto proveedor de productos aeronáuticos de Estados Unidos, con la cuarta flota de jets privados más grande del mundo, se convierte en un importante proveedor y comprador de partes, servicios y productos terminados.

De esta manera, Brasil busca ampliar el Acuerdo de C o m p l e m e n t a c i ó n Económica (ACE 53) que se tiene con México, donde se establece la reducción reciproca de aranceles y las regulaciones comerciales que incluye alrededor de 800 productos en los que los dos países no compite; acuerdo en el que se pretende alcanzar de cuatro mil a cinco mil productos.

El objetivo, explicó, otorgar reducciones en aranceles en manufacturas y servicios del sector aeroespacial; lo que a largo plazo, si se obtienen los resultados esperados, podría ser la base para establecer un tratado de libre comercio entre México y Brasil.

“Brasil ve a México como una plataforma de consumo importante, pero también como un trampolín para accesar (sic) al mercado americano donde México tiene un gran expertise; antes de establecerse la posibilidad del tratado se debe ampliar el ACE 53 y pasar a un acuerdo”.

La anterior medida podría concretarse en el primer trimestre del 2019, una vez que los periodos para la elección de nuevos presidentes en ambos países se concluyan, en México en julio y en Brasil en Noviembre.

