Cumplen su vida útil este año 80 unidades de Qrobús: Zubieta

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Este año, la vida útil de 80 unidades del sistema de transporte colectivo “Qrobús” se agota, con lo que se hace necesaria su renovación, dio a conocer el empresario concesionario de “Móvil Qrobús”, Francisco Zubieta Méndez.

La Ley de Movilidad del Estado de Querétaro obliga a los concesionarios a sustituir los camiones cada 10 años, con el fin de hacer eficientes los recursos de dicho servicio público y ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

“Tenemos que hacerlo porque la ley lo contempla.

Ya no es cosa de que queramos o no queramos, de que no lo digan o no lo digan.

Este año se cumple la vida útil de 80 camiones”, indicó.

El sistema de transporte colectivo en la zona metropolitana suma mil 050 unidades, de las cuales 50 por ciento operan con gas natural y 50 por ciento con diésel.

En la renovación de las unidades se buscará que estas operen a gas natural, pues Francisco Zubieta indicó que en las unidades que operan con diésel se tienen números rojos

