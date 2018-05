Confirmó Faustino a 27 niños en la comunidad de Juriquilla

POR MANUEL PAREDÓN Noticias “Cada uno de nosotros, tiene muchas cruces que causan sufrimientos y nos hacen derramar lágrimas, como las enfermedades”, parafraseó el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, en la fiesta patronal de la parroquia San Judas Tadeo y de la Santa Cruz del pueblo de Juriquilla.

Durante la Sagrada Eucaristía, 27 niños y niñas recibieron el gran Don del Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación, mismos que fueron presentados por el Sr.Cura Pbro.Dr.Rubén Cabrera López.

Monseñor Armendáriz Jiménez, expresó: “Queridos ojalá que este Evangelio nos ayude a amar más a Dios, y también esa gran devoción que ustedes tienen a la Santa Cruz es una gran devoción que se tiene en esta comunidad así como en muchas comunidades a lo largo de estos días en la Diócesis de Querétaro, especialmente en este estado donde hay ríos de personas que vienen a adorar a la Santa Cruz, como seguramente vinieron el día 3 a esta comunidad y sin duda es un privilegio tener a la Santa Cruz podemos decir como patrona, pero más que la Santa Cruz es quien murió en la Cruz, o sea que la Santa Cruz nos tiene que llevar a Jesús”.

Explico que, “Jesús quién subió a la cruz porque era un plan de su padre diciéndole que cumpliera aquellos planes que Él tenía para la redención de la humanidad y ese fue el camino” Y “Jesús nos enseña a asumir el dolor, no a decir a mí crucifíquenme, no, los designios de Dios son los que van a ir diciendo cuál es nuestro camino, lo mejor es decir aquello que dijo Jesús en la cruz cuando todo estaba consumado: “en tus manos Señor encomiendo mi Espíritu, Señor que se haga tu voluntad y no la mía”.

Monseñor Armendáriz Jiménez, cree que al mirar la Cruz, nosotros también podemos pensar en la cruz y sí Jesús subió por amor a nosotros para salvarnos, porque cuando Jesús sube a la cruz, ese es el momento en que te salvó a ti a pesar de tus pecados.

Al terminar la celebración, Mons. felicitó a niños por haber recibido tan grande Don, del Espíritu Santo, e invitó a los presentes a brindarles un fuerte aplauso, igualmente felicitó también a los papás y padrinos y los invitamos a que le dieran un abrazo a sus ahijados bien fuerte y apretado y finalmente dio la bendición a toda la asamblea.

