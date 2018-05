ANUNCIA FDS MEDIDAS PARA MEJORAR EL TRANSPORTE

Ante los retos que enfrenta el nuevo sistema de transporte colectivo en la zona metropolitana, el g o b e r n a d o r Francisco Domínguez anunció ayer que nadie se quedará abajo del camión por problemas con el pago con tarjeta; cuando se comprueba un cobro doble, se repondrá y se le dará al usuario un bono de cien pesos; se formará una contraloría ciudadana y inicia ya un call center que tendrá respuesta a los problemas planteados en menos de 24 horas.

En una entrevista concedida en la Casa de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo Estatal preguntamos sobre un tema sustantivo, dentro de los tiempos difíciles para el estado en circunstancias en que es de reconocerse que sí se dan hechos, que hay problemas, pero que se atienden y uno de los problemas es el transporte, porque si bien es un gran esfuerzo el que se ha hecho, todavía no está consolidado… ¿cuál es la realidad del Sistema de Transporte Público Colectivo, Gobernador? — soltamos.

—Son 560 mil usuarios del transporte público todos los días —responde el gobernador Domínguez Servién—.

Entonces este sí es un gran tema pero ¿cómo empezamos? Hace poco más de dos años y medio, recibimos un transporte público malo, camiones viejos, repintados nada más, maquillados, cero infraestructura, cero transparencia entre el Instituto Queretano del Transporte (IQT), el recaudador y los concesionarios.

Y tuvimos —agrega— que empezar a hacer un proyecto de fondo porque no nada más el transporte público, sino la zona metropolitana nos está creciendo todos los días nos llegan, migran a la entidad por cómo está Querétaro y como lo hemos hecho los queretanos sigue creciendo la capital, El Marqués, Corregidora y ahora Huimilpan.

Este crecimiento nos obliga más a tener un transporte público donde hemos avanzado porque decidí que lo arrancáramos desde la raíz.

—¿Fue el primer anuncio que hiciste, no, Gobernador? —Sin duda, fue el primer anuncio porque traía la queja de todos los usuarios y teníamos que hacer algo contundente y empezar a organizar a todos los usuarios que necesitan el camión para moverse a la escuela, al trabajo o a cualquier movimiento que tengan que hacer.

Pero también convivir con el vehículo, con el peatón y con el ciclista.

Lo que he hecho, Don Luis, desde que empezamos y hasta el día de hoy, es estar muy atento, escuchar a todos los ciudadanos, a los usuarios del transporte público, qué es lo que está pasando, qué es lo que están pensando, qué es lo que les pasa en su ruta, lo que les pasa con su prepago, cómo cargó su tarjeta.

Y lo más sensible para mí, es revisar todos los días al usuario.

—Perdone Gobernador que interrumpa, pero es la actitud también de los operadores que se les ha preparado, se les ha capacitado, tienen mejores condiciones y, sin embargo, no siempre están respetando.

Tienen un carril confinado y se salen y van rebasando.

Ese tipo de situaciones.

¿Qué se está haciendo, qué se hace con eso? —Qué bueno que me haces esa pregunta.

Los choferes no son trabajadores del Gobierno del Estado, son trabajadores de los concesionarios y pues estoy hablando ya muy fuerte con ellos.

Yo les agradezco que me hayan ayudado a hacer una sola empresa, y ahorita voy a platicar los efectos de esta nueva empresa que nos ha salido muy bien.

Los concesionarios tienen, primero, que tratar bien a sus choferes laboralmente y al tratarlos bien ellos tendrán la obligación de identificarse, para que el usuario pueda poner su queja si hay alguna irregularidad.

Lo que me dicen los usuarios es que no todos los choferes están identificados para que el usuario me diga: “este chofer fue el que hizo esta falta, esta grosería, este rebase, no se paró”, todo lo que te dice un usuario y traen un alto porcentaje que no se identifica.

No son amables pero también los choferes tienen su parte donde si los tratan bien laboralmente tienen que responder bien, es un círculo en el que estamos trabajando muy fuerte y hoy ya es una exigencia al concesionario a capacitar a sus choferes y tratarlos laboralmente como se merece un chofer de un camión del transporte público.

Y de ahí, Don Luis, decidimos meter el pago con la tarjeta de Qrobús para eliminar el efectivo.

Fíjese nada más lo que le voy a decir: al pagar con efectivo se perdía en todo el sistema de transporte por año 100 millones de pesos entre los choferes, el IQT el antiguo, no nosotros, en todo el sistema.

—¡Cien millones! —Cien millones de pesos en esos pagos de moneditas para los ocho pesos que da el usuario, en un año cien millones de pesos.

Entonces también el concesionario, si se le perdían o les robaban 100 millones de pesos cómo le exijo que compre un camión nuevo más, que lo mantenga limpio, que le pague mejor al chofer si perdían esa cantidad cada año.

Hoy con el prepago ya no se pierden esos 100 millones de pesos y ellos tienen una empresa recaudadora que la administran ellos mismos.

Tampoco es del gobierno y se va a un fideicomiso bancario, entonces por cada corrida, cada socio, recibe su dinero tal cual y ahora sí está recibiendo un dinero por la corrida de cada ruta que hace cada socio transportista.

Pero sí estamos teniendo un problema en el prepago.

No hay recargas en todas las colonias donde viven los usuarios.

He dado instrucciones esta semana, fuertes, que exijo a la brevedad mil puntos de recarga de la tarjeta.

—¿Qué falta para lograrlo, qué falta para hacerlo? —Necesito la voluntad de mucha gente.

Necesito la voluntad de las tiendas de conveniencia y que todos recarguen la tarjeta.

Usted llega a una tienda de conveniencia y el cajero o la cajera o el administrador de cómo no gana mucho, prefieren no recargar las tarjetas.

—Y esa gente se queda sin servicio… —Tiene dos alternativas: agarrar un taxi o caminar.

Si agarra un taxi pagó 10 veces más lo que le debió costar el transporte público o caminar dos horas y ya perdió tempo de su vida diaria; le estamos afectando en su vida diaria al usuario.

He dado instrucciones al IQT y no quiero que ningún usuario se quede abajo del camión porque no estamos listos en todos los centros de carga, en tiendas de conveniencia o farmacias del Ahorro o en todas estas tiendas que nos pueden ayudar.

—Ese es el punto medular, ningún usuario se puede quedar sin transporte.

—No, a partir del lunes, he dados instrucciones al IQT que todos los choferes tengan una tarjeta cargada para que si no tuvieron prepago, como me dijo una mamá que le compró la tarjeta a su hijo, “se la precargué y se la di y al día siguiente la perdió y no se pudo subir al camión”; entonces ese muchacho que no se pudo subir al camión, con su tarjeta ya cargada, a partir del lunes va a poder abórdalo y el chofer ya va a traer una tarjeta precargada, la pasa y si bien le recibirá los ocho pesos al final de su día del trabajo va a tener que pasar al sistema y dejar el dinero, que tiene que cuadrar con el monto de la recarga de la tarjeta.

Entonces —aseguró el mandatario estatal— a partir del lunes nadie, nadie se quedará abajo del camión, todos podrán subir sin pretexto alguno.

El gobernador agregó que llevan más de 3 millones de pesos en multas a los concesionarios.

Con el impulso del pago con la tarjeta se registran 163 mil usos de usuarios preferentes a los que se les respeta la tarifa de cuatro pesos.

Teniendo un ahorro de 4.

50 sobre la tarifa normal en efectivo, que equivale a una cifra superior a los 16 millones de pesos mensuales.

Hasta el 30 de abril se han entregado 20 millones 800 mil pesos en apoyos a 5 millones 206 mil 317 usuarios preferentes.

—Esto es en todos los rumbos, en todo el sistema… —En todo el sistema del transporte público, lo vamos a hacer.

—Perdón, Gobernador, pero es que es mucha buena voluntad que yo entiendo, pero muchas veces esa orden no se lleva cabo al cien por ciento, cómo van a detectar qué camiones, qué rutas, dónde están, ahí tienes previsto algo… —Sin duda, tienes razón y vamos a hacer grupos tipo contraloría social, que sean los ciudadanos que me ayuden a denunciar.

Estamos instalando un call center para que el usuario diga qué es lo que está pasando y tengan una respuesta en menos de 24 horas.

Los mismos ciudadanos van a hacer los vigilantes de que se estén cumpliendo estas órdenes que estoy dando y el Instituto Queretano del Transporte ya en este momento está instalando el call center con teléfono 211 70 00 para atender en la ruta que sea.

—Con cámaras, todo… —Los camiones no traen cámaras y ahora que empiece también el CIAS, va a haber cámaras, ya están viendo la fibra óptica y vamos a vigilar todos pero yo ahorita lo que pido aquí es la ayuda del usuario bajo el teléfono que van a ver en todos los camiones y que vamos a subir en las redes, que me digan en el call center qué es lo que está pasando.

Pero también ha habido cosas muy buenas, don Luis, con este prepago ha habido una reducción, quien tiene la tarjeta de prepago, en vez de pagar 8.

50 paga 8.

00, se ahorra 50 centavos.

Y la tarjeta preferente para adultos mayores, para gente con discapacidad y estudiantes, 4.

50.

Esto ha generado en favor de más de 300 mil usuarios este beneficio, no todo es malo, y esto nos costó muchísimo trabajo y hoy estos 300 mil usuarios están ahorrando 50 centavos en cada viaje y 163 mil usuarios preferentes, que son nuestros adultos mayores, nuestra gente con discapacidad y estudiantes, 163 mil diario.

Sí voy a tener que trabajar mucho más fuerte hasta lograr a lo mejor que no haya mil puntos de recarga, que existan muchos más, pero que mientras no debe haber pretexto y todo mundo se va a poder subir al camión y el chofer va a tener una tarjeta prepagada para seguir avanzando en beneficio del usuario.

Ahora, otro punto del que se queja el usuario, es de las frecuencias del paso del camión, que yo lo dije muchas veces, que el camión se pare, se detenga, te subas y te lleve bien a tu destino y en tiempo.

Nosotros recibimos el sistema con un 60% de frecuencias, ya vamos hoy en el 81% de frecuencias, ya subimos 21% como recibimos el sistema.

Por supuesto que el usuario quiere que estén al cien por ciento cubiertas y esa es mi tarea, pero esta es una cuestión que me ha costado muchísimo trabajo pero lo voy a lograr.

Esto estaba pesimamente mal, Don Luis, y créame que todos los lunes, yo personalmente tengo citado al secretario de Gobierno, al jefe de la Oficina de la Gubernatura, al Instituto Queretano del Transporte, a un despacho asesor, a Comunicación Social, y a un servidor, checando personalmente todos los lunes cómo va el sistema.

Por ejemplo esta semana fueron dos días para ver cómo va el sistema, y ahí están las acciones concretas.

Nos falta mucho sí pero ahí está en ejecución el tercer eje estructurante, en unos días se licita el cuarto eje estructurante.

Voy a ir avanzando, yo no tengo duda, que voy a cumplir, que todo el mundo traiga su tarjeta de prepago, que pueda cargar en todos lados, que se suban al camión y llegar al cien por ciento de las frecuencias y ahora sí, cumplir con el cien por ciento con los usuarios.

Otra cosa que también nos benefició con el uso de la tarjeta: antes teníamos 10 robos al transporte público en la semana, hoy tenemos uno porque no hay qué robar.

—A veces nos falla la memoria, y por un accidente que hay en un eje o en un carril confinado, se hace mucho ruido… antes había más accidentes, con qué frecuencia, cuántos accidentes tenemos registrados… —La integración de la empresa MóvilQro Bus elimina la competencia de pasaje, el exceso de velocidad y la seguridad del usuario.

Hoy ya tenemos un 13 % menos de accidentes.

Antes había más asaltos en las unidades al hacer uso del efectivo.

Asimismo, han disminuido fuertemente los atropellos a ciclistas, porque antes era fuertísimo, atropellados en la vía pública ha bajado, desgraciadamente y lastimosamente ha habido algunos pero por falta de cultura vial, donde nos atravesamos no en una esquina, pusimos semáforos peatonales, no nada más del camión, tuvimos que sembrar en todo Constituyentes “no te cruces por aquí”, para empezar a reeducar en esta cultura vial y peatonal que todos tenemos que hacer.

No se pueden cruzar a media calle ¿por qué en Estados Unidos y Europa si nos vamos a las esquinas? Bueno, yo estoy nada más esperando a que el municipio en su gaceta saque esta parte de la Ley de Movilidad, porque van a venir infracciones fuertes para el chofer, al concesionario, al vehículo, pero también para el peatón, va a ser la única forma de tener una cultura de la movilidad; pero hoy, yo estoy seguro, hay un programa estatal, en el que me ayudaron a construirlo todos los ciudadanos, empresarios, académicos, estudiantes, jóvenes, 2016-2021 y ahí está el transporte público.

Llevo dos años y medio en el gobierno y voy a cumplir, dejamos atrás cambios cosméticos, eran verdaderamente cosméticos, hubo una integración de los concesionarios en una empresa única que me costó un año, se me levantaba de la mesa y me volvía a sentar, un año para hacer una empresa única, generamos infraestructura exclusiva y voy a seguir avanzando hasta concluir los ocho Ejes Estructurantes que me comprometí con los queretanos, carril confinado, estaciones, semáforos inteligentes, sistema de transportes camiones, en enero viene otro grupo de nuevos camiones que se tiene que ir cambiando, no puedo haber cambiado mil camiones de trancazo, llegaron 222.

—Son los que siguen operando.

—Sí, siguen operando y en enero van a llegar 120 y yo espero, estoy convenciendo a concesionarios que sean otros 200 para tener 422 camiones nuevos y todos a gas, y está parte también es una aportación al futuro de la niñez y la juventud queretana; transparencia don Luis, cómo puede ser posible que se perdieran 100 millones al año en todo este sistema ¿Quién se quedaba con esos 100 millones de pesos al año? Yo no me voy a ir para atrás, vamos a seguir adelante, voy a responder a las expectativas de los usuarios, de los queretanos para que tengan un transporte de calidad, seguro, eficiente, que los queretanos merecen.

Sí me va a costar mucho trabajo esa capacitación, esa educación, a que tengan el camión limpio que es otra queja.

—Sí claro, y que no lo dañen.

—Que no lo dañen, no va a haber lugar para pretextos, yo asumo en mi responsabilidad, pero estamos haciendo acciones y ya se lo dije, hemos avanzado 21 por ciento en frecuencias.

De las quejas de la tarjeta señaló: algunas personas en sus pases de carga o en el paso del rehilete dicen “se comió el saldo” “ya me ha robado mi dinero”, estamos generando videos y cartelones, cuando tu vayas a precargar te tienes que esperar unos segundos a que no saques tu tarjeta hasta que quede bien cargada, porque si la sacas antes, no quedó la totalidad, si tú le metes 40 pesos a lo mejor quedó en 30 pesos, cuando tu pasas el rehilete si no lo dejas tres segundos y te pasas y luego te regresas te carga dos veces, pero no que te estén robando el dinero, se está desesperando rápido la gente en querer sacar y meter su tarjeta, pero también ya estamos haciendo videos y estamos haciendo cartelones, paso uno hacer, paso dos esto, porque a nadie se le tiene que quedar no un peso, o como lo dice algunos “me robaron”, no te robamos, y además la empresa recaudadora tampoco es del gobierno, es de las concesiones y no robó la empresa recaudadora, simp l e – mente sacaron la tarjeta o la pasaron doble por persona.

—¿Se puede recuperar para esta gente o hay alguna manera? —Sí, toda gente que crea que perdió dinero por esto que yo comento, puede ir al Instituto Queretano del Transporte y sí se demuestra se les recupera lo que se perdió y además se les da 100 pesos de bonificación.

—Qué bueno porque si usted tiene que ir hasta el Instituto del Transporte gastaría más de lo que reclaman.

—Lo principal es que nadie se va a quedar abajo del camión, espero tener los mil puntos de recarga en corto plazo y el call center para que los usuarios me digan qué está pasando y mejorar.

—¿Los agentes fiscalizantes? —Exactamente, los agentes fiscalizantes y que Contraloría va a dar seguimiento a lo que nos diga esta gente que nos va a llamar; los cobros dobles como se los decía ahorita se pueden acercar al Instituto Queretano del Transporte, se los vamos a reponer.

La contraloría ciudadana, los ciudadanos son mi principal eje para escuchar y seguir apretando a quien tenga que apretar, si tengo que apretar al IQT lo aprieto, si tengo que apretar a los concesionarios los voy a apretar, si tengo que apretar a las tiendas de conveniencia voy a apretar, así que no evado mi responsabilidad, hemos dado un brinco enorme.

—¿Vienen 200 camiones en enero? —Vienen 120 mínimo a 200, los camiones los selecciones los concesionarios, yo no les pido que los compren en China, que los compren en Estados Unidos o que los compren en Europa, ellos tienen la decisión, yo lo único que hice para que no hubiera pretextos les ayude a conseguir el crédito blando y lo logramos, vamos a ver ahora que decisión toman.

—Gobernador no sé si quiera decir algo más.

—Que no habría lugar para pretextos.

Sigo trabajando, es un tema que ya sabe que no me gusta que me digan gobernador, que Pancho Domínguez atiende todo el tiempo personalmente, pido las rutas ¿cuántos camiones salieron en la primera hora de la mañana? ¿Cuántos choferes tenemos? ¿Cuántos camiones están circulando? Los centros de recarga, está decisión que la tomé el día de ayer que el lunes salgan con tarjeta los choferes para que nadie se me quedara abajo del camión y voy a ir mejorando, tengo la seguridad de que voy a quedarles muy bien a los queretanos, a los usuarios, para que puedan trasladarse a donde deseen en camión y mi aspiración a la hora que estemos al 100 por ciento es decirle a muchos usuarios del vehículo, deja tu vehículo en tu casa de lunes a jueves, de lunes a viernes y súbete al camión, pero hoy no se los puedo pedir porque no hemos terminado al 100 por ciento, pero lo voy a lograr.

