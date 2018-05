POR: RAMÓN RODRÍGUEZ No ti cias Aparatoso percance automovilístico se registró la madrugada del miércoles en carriles laterales de la avenida 5 de Febrero dirección sur frente a la colonia Obrera, donde el conductor de una camioneta pickup no pudo controlar su unidad y está se fue a impactar contra una palmera ubicada en el camellón. El hecho se dió al momento de que la unidad era desplazada presuntamente a exceso de velocidad, por lo que al pasar Avenida Coahuila el chofer y único pasajero no pudo controlarla y subió la guarnición para posteriormente estrellarse en la planta.

A pesar de la magnitud del percance, no hubo personas lesionadas, por lo que unidades de servicios de emergencia que acudieron únicamente valoraron a la persona en el sitio del impacto. Por su parte, uniformados de la policía estatal se hicieron presentes en el lugar para poder abanderar la escena y tomar registro de lo sucedido, además de coordinar los trabajos que se realizaron para retirar la unidad protagonista, y la limpieza del sitio.

