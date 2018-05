PASCAL, VEGANO Y AMBIENTALISTA

Notimex Luego de sobresalir en Estados Unidos con uno de los personajes estelares en la película “Kursk”, bajo la producción de Luc Besson, Chris Pascal vuelve a México para convertirse en ambientalista y vegano a través de la telenovela “Y mañana será otro día… mejor”.

Su personaje se llama “Pablo” dentro de una historia que aborda temas interesantes e importantes como el cáncer de mama, el aborto, la adopción y el cuidado del medio ambiente, así como de los animales.

“Me llamó la atención participar en esta novela porque también se refiere a la manipulación y la mentira.

Cuando me dieron la sinopsis de mi personaje, salí encantado pues se trata de un chavo que es ambientalista y tiene como objetivo que la nueva generación crezca en un mundo mejor al que tenemos”, explicó Chris Pascal.

De modo que, dijo a Notimex, su personaje hace todo lo posible para que la gente reaccione.

Aunado a esto, es vegano, práctica que el actor respeta, pero no comparte.

“Sin embargo, es muy interesante estudiar y meterse en la vida de alguien que es vegano porque protegen demasiado a los animales y tienen una forma de pensar completamente diferente a la que tenemos quienes comemos carne”, opinó.

Se trata de un reto en su carrera, pues debió cambiarse el chip y entender a “Pablo”.

“Me identifico con él en que ambos fuimos educados con valores.

‘Pablo’ es un chavo trabajador que no ha obtenido las oportunidades por su familia, sino por él mismo.

Se trata de alguien de buen corazón al que poco a poco el público va queriendo”, resaltó.

Tras seis años de ausencia en México, Chris Pascal vuelve en busca de sobresalir aquí como ya lo ha hecho en Estados Unidos.

“Me encanta la idea de regresar, sobre todo en Televisa, empresa en la que creció mi familia y, sobre todo, porque estoy siendo dirigido por mi abuela, bajo la producción de Carlos Moreno, a quien admiro tanto”.

Su anhelo es que el público de su país natal lo reconozca por su talento y no porque viene de una familia relevante en la actuación en México, pues es hijo de Magda Karina, nieto de Karina Duprez y Carlos Ancira y bisnieto de Magda Guzmán.

“No estoy aquí por palancas.

Hay quienes piensan que es más fácil entrar a un medio si ya eres parte de una dinastía como la mía, pero es al revés.

Todo es mucho más difícil porque te ponen más pruebas, porque a ellos no les conviene decir que entró el bisnieto de fulanito de tal y resulta que el chamaco sale pésimo para actuar”.

En su caso, apuntó, el parámetro es más alto que para cualquier otro actor, pues se trata de una familia respetada en diversas artes.

“Estoy obligado a igualarlos o sobrepasarlos porque formó parte de la cuarta generación.

Es un desafío porque hace que me prepare más y al mismo tiempo, tener más hambre de conseguir nuevas cosas”.

Chris Pascal inició su carrera desde que era niño.

Debutó en teatro al lado de su madre Magda Karina y de su abuela Karina Duprez.

Su desempeño conquistó tanto a los productores de televisión que pronto le llamaron para participar en telenovelas, pero su mamá no lo dejó.

“Me dijo que no porque deseaba que creciera en un ambiente ‘normal’, que fuera a la escuela como cualquier niño y tuviera amigos fuera del medio del espectáculo.

Aunque no fue lo ideal para mí, tampoco me frustró porque seguía haciendo teatro con ellas”.

Sin embargo, al concluir la preparatoria informó a su familia que estudiaría actuación en Canadá, durante dos años, así como año y medio de cine.

Ya titulado, viajó a Los Ángeles, California, para continuar con clases de actuación, pero ahora con el maestro que preparó a Leonardo DiCaprio y Will Smith.

Así surgió la oportunidad de audicionar para actuar en la película europea “Kursk”, protagonizada por Léa Seydoux, Matthias Schoenaerts Colin Firth y Max von Sydow.

Bajo la dirección de Thomas Vinterberg y la producción de Luc Besson (El quinto elemento, 1997), el filme se rodó durante seis meses en escenarios de Francia, Noruega y Bélgica, entre otras ciudades.

Se estrenará el próximo año.

Cabe destacar que Chris Pascal dirigió el cortometraje “Behind the Silence” y actuó en “One last story” (2015), “Escape” (2014) y “The labyrinth of minos” (2014).

Informó que en julio próximo viajará a Europa para participar en una película en la que dará vida a un psicópata bisexual que se involucra sexualmente con su familia para obtener poder.

Comentarios

comments