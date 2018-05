Noticias falsas, capaces de manipular el proceso electoral: Chubasco

POR MERCEDES CORTÉS FOTO STEPHANY DAMIÁN Noticias Hacen falta muchas cosas por hacer para consolidar un sistema democrático en México, entre ellas detener los asesinatos de periodistas y fortalecer el sistema electoral, indicó el caricaturista político e historietista Víctor Vélez, conocido como Chubasco.Entrevistado en su paso por el pasillo “San Garabato” que rindió homenaje a Rius en la Conque 2018, el periodista mexicano aseveró que no descarta la posibilidad de que se esté maquinando un fraude en el actual proceso electoral federal.

“Es muy factible un fraude porque ha pasado durante los últimos sexenios y no lo c o n s i d e r o nada lejos de la r e a l i d a d ” , declaró.

Y apuntó a la propagación de noticias terg i v e r s a d a s como una vía para intervenir en la intención del voto de los ciudadanos.

“A partir de todo eso se puede manipular un proceso completo”, constató.

Añadió que aunque ya fue expedida la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, apenas se han dado los primeros pasos en la lucha por garantizar su seguridad.

Chubasco incursionó en el periodismo desde los 17 años y ha trabajado en diarios nacionales como Reforma y El Universal como caricaturista político, una labor a la que le ha puesto pausa para “desintoxicarse” y explorar nuevos proyectos que le permitan canalizar otras de sus pasiones, como la aeronáutica y la historia.

“Me ha servido como una desintoxicación de la política para entrar en otro mundo del cual siempre he sido lector y ahora pasar de ser lector a desarrollar historias ha sido hasta ahora una gran aventura.

“Fueron casi 30 años de hacer caricatura política, no me voy a alejar por completo ni para siempre solamente hice esa pausa para poder seguir más adelante o tal vez me enamoro de la historieta y sigo haciendo más”, reveló.

De manera que, de frente a la tregua que le ha impuesto a la caricatura política actualmente trabaja en un proyecto que encierra los misterios históricos del Escuadrón 201.

“Es un proyecto habla sobre los aviones y los pilotos del escuadrón 201 que fueron a combatir en la segunda guerra mundial y a partir del momento histórico voy a narrar cómo fue que participaron los poquitos pilotos que fueron”.

Además de trabajar en una compilación de su trabajo periodístico dividida en tres tomos bajo el título “La involución política mexicana”, donde acompañado del trabajo de la politóloga Lobel Pineda narra los sucesos más importantes de la política mexicana.