Denuncian represalias en la FCyA

POR JAHAIRA LARA Noticias La dirección de la Facultad de Contaduría y Administración quitó la carga horaria a diecinueve docentes de posgrado, con una antigüedad de uno a diez años, por manifestar su apoyo a la posible candidatura del Jefe de Investigación y Posgrado, Alberto Pastrana Palma, para dirigir la unidad académica del 2018 al 2021.

La coordinadora de la Maestría en Administración de la Facultad, Elvia Patiño, denunció que cuando se aprobó la carga horaria del programa en el último Consejo Académico se dieron de baja a 19 docentes –bien evaluados- sin fundamentos y se impusieron en su lugar a otros académicos.

De no entrar la carga horaria para el próximo cuatrimestre de los afectados, podrían perder su derecho a votar en el proceso que corre para elegir a catorce directores de las trece Facultades y la Escuela de Bachilleres; por lo cual la coordinadora de la maestría interpondrá un documento ante la Rectoría para que se investigue el caso.

“No se me han dado elementos suficientes para que los maestros no impartan clases, simplemente dejaron de aparecer en la carga horaria; vamos a pelear por los derechos de los maestros aunque pierda mi puesto.

Si los maestros no entran en la carga el próximo cuatrimestre no van a poder votar”, expresó la académica, al lamentar que se violenten los derechos de 19 académicos por apoyar no apoyar la candidatura de Martín Vivanco Vargas, actual secretario académico.

Comentarios

comments