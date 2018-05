218 OBSERVADORES ELECTORALES INSCRITOS ANTE EL INE

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La Junta Local del Instituto N a c i o n a l Electoral (INE) ya aprobó la acreditación de 218 observadores electorales, informó Fernando Ferrer Molina, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), quien detalló que en la última sesión de pleno aprobaron 49.

Estos ciudadanos, tendrán la facultad de presenciar los actos de preparación y desarrollo de las distintas etapas de los procesos electorales federales y locales, así como de observar la preparación e instalación de la casilla; el desarrollo de la votación; el conteo de votos y llenado de actas de escrutinio y cómputo; la integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral, y la publicación de resultados de la casilla. “Nosotros les entregamos la acreditación, ellos pueden en cualquier casilla y en cualquier parte del territorio nacional”.

Entre los requisitos que debieron haber cumplido está el ser ciudadanos mexicanos, tener credencial para votar, tener domicilio en Querétaro; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección; no ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección y asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto o las propias organizaciones a las que pertenezcan los y las observadoras electorales. “La observación electoral es un derecho exclusivo de mexicanos, no hay organizaciones internacionales. Hay visitantes extranjeros pero ese es un trámite que se hace en la Ciudad de México”. Las solicitudes de acreditación como observadoras y observadores electorales, se recibirán ante las Juntas Locales y Distritales del INE hasta el 31 de mayo de 2018.

Comentarios

comments