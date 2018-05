No entiende Llamas rechazo de trabajadores a las outsourcings

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Los trabajadores demandan la desaparición de los outsourcing por considerar que este esquema laboral es una forma de esclavitud moderna, se sienten rentados por una empresa a otra empresa, declaró el diputado Jesús Llamas, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del estado.

El legislador dijo no entender la postura de los trabajadores porque “se supone que les pagan, que les tienen su Seguro Social, pero no duran en el empleo. Cuando vamos a hacer los recorridos a las empresas no hay (trabajadores) porque no son parte de la empresa”.

Además, Llamas Contreras afirma que los trabajadores que laboran bajo el esquema outsourcing sí se pueden jubilar y pensionar, ya que si los dueños de estas empresas pagan sus cuotas obrero- patronales, los trabajadores tienen derecho a jubilarse. Refirió que los empleados de estas empresas están casi igual que en otras empresas en materia de prestaciones, “por lo que se quejan es que cuando se les acaba el trabajo sin más ni más les dicen se acabó tu contrato” y quedan fuera.

En cambio, cuando son trabajadores directos de la compañía tienen derecho a uniformes, a transporte de personal sin ser discriminados, a su servicio de comedor, en fin es un trato diferenciado el que se le da a los del outsourcing que llegan y trabajan por 60 o 90 días y los demás están permanentes.

La gran mayoría de empresas de Querétaro contratan en mínima proporción trabajadores de outsourcing, desde servicios de limpia, de vigilancia, de comedor, con la finalidad de poder cubrir que el tiempo que se quedan sin trabajo, esos picos de producción, los puedan cubrir con personal de una outsourcing.

Y cuando pasa ese pico de producción bajar y quedarse con el número de trabajadores habitual. Por cuanto hace a la conclusión del Segundo Parlamento Obrero el diputado Llamas confió que se puedan impulsar iniciativas con los temas que más preocupan a la clase trabajadora, las que sean viables, ya que algunos temas son inviables, como que Querétaro pueda tener su propio salario mínimo porque eso no lo permite la Constitución por tratarse de un asunto de orden federal.

