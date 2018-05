Se aplicará la ley en el predio invadido de Juriquilla: J. Martín

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego de la denuncia de un grupo de colonos por la ocupación irregular de un predio de la zona; el titular de la Secretaría de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, manifestó que el conflicto ya mantiene curso legal, caso en el que la ley se hará valer.

El asentamiento irregular se encuentra en boulevard Misión de San Francisco, en Juriquilla, en las inmediaciones del Colegio Carol Baur Internacional y el Colegio Sunhills Valley.

“Lo que sí está claro es que tarde que temprano la ley se va a aplicar, porque eso es lo que caracteriza en el estado.

Entiendo que depende del nivel del conflicto, porque hay conflictos a nivel individual, colectivo, grupal, no es un tema de un solo predio, hay predios que han sido vendidos media docena de veces y otros que no son ocupados, otros que no tienen reconocimiento legal y otros con impugnación del reconocimiento legal”, agregó.

De acuerdo con información de la Segob del Poder ejecutivo el caso de la ocupación del predio se extiende tres décadas atrás, periodo en el que varias personas manifiestan ser propietarios.

El encargado de la política interior del estado recomendó a los involucrados en el conflicto que argumentan invasión de la propiedad a mantenerse atentos del curso de sus demandas.

“Es un tema que tienen, tal vez, más de tres décadas.

En el lugar hay propietarios y personas que argumentan derechos legales sobre los predios por tercera o cuarta ocasión, es un tema que se ha ido generando mucho por los ocupantes”, agregó.

Para finalizar, Granados Torres señaló que en el caso se respetará y seguirán los procedimientos jurídicos ente la autoridad correspondiente.

