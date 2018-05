NACEN TRES ESCALONEROS

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias Al enterarnos, mome n t o s antes, que habría una c e r emo n i a para el nacimiento de tres nuevos Escaloneros, ritual inédito para los ojos profanos, confirmamos que en el pueblo mágico de Bernal siempre hay algo nuevo y sorprendente.

Una mesa en el presbiterio, tres panes en forma de rosco o corona, panes de pulque; banderitas de papel picado sobre el hogaza y un listón verde eran todos los elementos visibles, porque también estaban los sahumerios, la música y los cantos, las oraciones del Santo Rosario y la presencia del mayordomo de la Santa Cruz, José Luis Pérez y del Escalonero Mayor, Armando Martínez, así como los Escaloneros con mayor antigüedad en la tradición y el guardián de la Peña Enrique Reséndiz.

Armando Martínez, explicó a los, hasta ese momento, aspirantes del gran compromiso que estaba por aceptar, señalando que no era un juego, sino que en ellos estaba la continuidad de su tradición.

EL RITUAL El Mayordomo se acercó a la mesa de los panes de pulque, tomó el listón, lo pasó sobre su cabeza hasta el cuello y lo retiró, entonces llamó a uno de los tres aspirantes, quien hizo lo propio y así se repitió con el Escalonero mayor y con el Guardián de la Peña.

Pasado este momento del que nos explicaron significa asumir el compromiso con responsabilidad Roberto Uribe, Samuel Martínez y Octavio Uribe recibieron el pan y casi en el acto, los grupos de concheros que se encontraban en la capilla de la Santa Cruz iniciaron sus cantos y lo Mascarados repicaron las campanas para dar aviso del nacimiento de tres nuevos miembros de la tradición.

Se rezó el Padre Nuestro, el Ave María y luego ese pan consagrado fue repartido entre los asistentes como una forma de comunión, habían nacido tres Escaloneros.

EL ASCENSO Antes, desde muy temprano los Escaloneros confeccionaron los 18 bastones con vara prieta, cucharilla, flores e hilo, que serían llevados al Panteón, Las Animitas, en un torreón del mismo camposanto y luego en la Capillita, el Calvarito y por fin de Cruz Permanente, la Santa cruz de la Peña de Bernal y también en el lugar dónde estuvo la primera cruz, colocada en la cima por tres sacerdotes franciscanos, que fueron quienes iniciaron con esta tradición, de la cual, hasta el momento, no se tiene conocimiento de la fecha de iniciación.

Pero para llegar a este momento, después del amarrado de la Rosa, los bastones, los ramos de flores y los cohetones amarrados con paliacates y depositados en charolas policromadas.

Los Escaloneros y a mayordomía entonces, los llevaron al interior de la Capilla para pedir permiso a la Santa Cruz de llevarla con bien y regresar bien también.

En tanto esto sucedía al interior del a Capilla, en el patio, se colocó la mesa, que como hemos explicado en otras entregas, es una larga tira de ixtle sobre el suelo y sobre esta mesa se coloca el mantel, de similares condiciones pero bordado.

La gente espera sentada sobre dos vigas, mientras las mujeres de la Mayordomía van aventando tortillas a todo lo largo de la mesa y en el mismo sentido de rotación las viandas y luego los mismos Escalones entonan cantos y rezos para dar gracias a la Santa cruz de la peña de Bernal por los alimentos recibidos.

El repique de campanas anuncia que a Santa Cruz de la Peña de Bernal saldrá de la capilla para ser llevada hasta la cima.

Ríos de gente, la Danza Azteca; la de Halcones, los Apaches y Soldados, forman una robusta columna que danza durante todo el trayecto de la Capilla a la Capillita del descanso.

La ermita del Descanso se veía plena, total, al pie de la faldas de la Peña se arremolina la gente para escuchar la misa oficiada por el padre Gonzalo Vega, quien pidió conservar esta tradición: “no tiene por qué desaparecer, la tenemos que cuidar y si me preguntan por qué no subo, les diré que es porque mis pecados no son tan grandes”.

El cura Gonzalo Vega se cuestionó sobre quien lee la Liturgia en el Cielo, para responderse que son los ángeles, arcángeles, y la misma Virgen María.

Es de destacarse que mientras se oficiaba la misa, dos integrantes de las Danzas, caracterizados como el diablo (uno rojo y uno negro), se paseaba merodeando.

Tras la misa en el Descanso, la Santa Cruz permaneció en un lugar llamado La Despedida, donde los acompañantes despidieron a la Cruz y sus crucitas para iniciar el ascenso.

Noticias ha dado cuenta de las dificultades que enfrentan estos hombres para subir la Cruz hasta la cima, pasando por el Mirador, el Malpaso, y llegar a la capillita donde se realizan otros rituales, luego al Calvarito y de ahí, sólo los Escaloneros, algunos concheros e invitados especiales, suben al tercer monolito más grande del mundo, venciendo toda adversidad.

Ayer lloviznó y el olor a tierra mojada cubrió la peña, ya eran casi las cinco de la tarde cuando por fin se hizo cumbre, depositando a la Santa cruz en su lugar, adornándolas con bastones, mientras los concheros, encabezados por el Capitán Miguel Medina, y compadritos de Victoria de Xichú, Guanajuato, cantaron y danzaron para agradecer a los cuatro rumbos.

Ya con la tarde agoniando, uno a uno pasamos a despedirnos de la Santa cruz y de la Cruz Permanente para iniciar el descenso, con las consabidas dificultades, aumentadas éstas por el número de personas participantes, dado que hay que esperar prácticamente colgados, mientras los de manos experiencia, guiados lograban bajar tramo por tramo hasta llegar al Calvarito, donde las crucitas esperaban para recibir el agradecimiento de quienes, habían bajado con bien.

Lo mismo sucede en la Capillita y luego el camino de grandes rocas y veredas hasta llegar al descanso y de aquí a la Capilla con danzas y cantos para llevar el tapanco y los arcos que aguardarán hasta que la Santa Cruz sea bajada de nueva cuenta.

En la Capilla, las mujeres del a Mayordomía ofrecen una cena a quienes cumplieron una vez más con su tradición.

El baile popular estaba por iniciar, cuando emprendimos el retorno.

Hoy concluyen las festividades de la santa cruz, con un encuentro en el Cerro de las Cruces y luego, las bodas comunitarias.

Una ardua jornada, de luz, color, olores, danzas y rezos, había concluido.

