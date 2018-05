RECOMENDACIONES A SEDENA BAJAN 84%

POR LETICIA JARAMILLO Noticias No somos violadores sistemáticos y generalizados de derechos humanos, no encubrimos a nadie y se atienda todo lo que corresponda, declaró José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al dar a conocer que han disminuido las recomendaciones que ha recibido esta dependencia por violación a los derechos humanos en un 84.84 por ciento.

Dijo que mientras en el 2012 se registraron 1 mil 450 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a los mismos, para el 2013, fueron 836; el 2014, 470; 2015, 565; 2016, 464; y para 2017, 340, que es cuando menos quejas ha tenido el Ejército y Fuerza Aérea.

Muchas organizaciones civiles han afirmado que 2017 fue el año más violento producido por el Ejército, pero fue cuando menos violaciones a los derechos humanos se registraron. Y si el año fue violento no fue por culpa del Ejército y tampoco es el responsable de que haya aumentado la violencia en las calles, añadió.

En cuanto a las recomendaciones emitidas por la CNDH, expresó que el propósito es que la persona que se queje de violación a los derechos humanos no continúe sufriendo, desde que lo manifiesta; que se investigue y sancione al responsable; que se repare el daño a la persona que se le violó el derecho humano por parte de la autoridad; y que se dicten medidas de no repetición para que no se vuelvan a violar los derechos humanos.

De esta forma, informó que la administración pasada terminó con 98 recomendaciones; para diciembre del 2012, se terminó con 213 a la Sedena; mientras que en la actual administración apenas van 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, 84.84 por ciento menos, y todas han sido aceptadas, lo cual habla de la efectividad del trabajo que se ha venido realizando en esta materia.

Al exponer el tema “Implicaciones de la Ley de Seguridad Interior y las directrices que en materia de Derechos Humanos se siguen por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país”, ante socios de diferentes comisiones de la Coparmex, dijo que ya se cuenta con un Manual de Derechos Humanos que se realizó conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El propósito es disminuir las violaciones a los derechos humanos y avanzar en la cultura de los mismos, a través de acciones como la educación y el adiestramiento militar. Al respecto, precisó que los derechos humanos no están peleados o confrontados con la disciplina militar, con el orden. Al contrario se fortalecen, el bien tutelado es la disciplina, el respeto a la dignidad militar, que es la esencia de los derechos humanos.

Comentarios

comments