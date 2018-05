POR LUIS MONTES DE OCA Noticias Los rostros son dicientes, guardan el tiempo, son huellas de vida, historia no narrada, historia viviente; rostros fe, rostros esperanza.

Son cientos de miradas fijas en las cruces que bajo el altar improvisado en la explanada de los mezquites —aledaña a la Capilla de la Santa Cruz de Bernal—, se colocaron delicadamente, en espera de la bendición del cura Gonzalo Vega, quien ofició la misa ayer al filo de las 12:00 horas.

El rostro de Jesús en cada crucita parece establecer un diálogo con sus fieles, la mirada en sus imágenes es compasiva, frente a Él están los rostros de la Cruz… los rostros de su pueblo.

Los ancianos, campesinos y albañiles en su mayoría, jornaleros, hablan del trabajo de toda su vida, del a fe en el sagrado madero.

Son surcos que se extienden como corteza de añosos árboles hasta los brazos y manos que sostienen sobre el pecho su cruz; surcos que se extienden hasta los pies agrietados, pies que han dejado huella en este territorio sagrado.

Hombres recios que han sobrevivido todo y se redimen ante la santa Cruz de la Peña de Bernal y a Santa Cruz Peregrina, que custodian a las decenas y decenas de crucitas, que cuentan los favores concedidos en “milagritos” y fotografías que dan testimonio de agradecimiento.

Los dolores de María, también están clavados en el corazón de las mujeres, de ancianas.

Que esperan pacientes el momento de la Comunión y la bendición de sus cruces, de los rosarios.

En sus rostros están marcadas las noches de llanto y desvelo, la preocupación permanente y la esperanza de salir adelante.

Los niños también observan, contagian su alegría, reconvenidos por sus madres que les piden silencio en esa multitud anhelante.

El cura Gonzalo Vega habla en tono de regaño, reclama antes de oficiar porque no llegó la Reina Chichimeca, porque no ve al Mayordomo, que desde el 29 de abril junto con los Escaloneros y las danzas no han parado de trabajar, quien sí llega y es invitada a subir al Altar es la reina de Bernal Aline 1a.

, quien espera mientras el cura inste a la feligresía a que alguien la acompañe, hasta que otra mujer atiende la petición del párroco.

El presbítero refiere el significado de La Cruz, como símbolo de salvación y después de la lectura (Filipenses) hace algunas consideraciones que hacen que los rostros sean de incredulidad, en momentos y compasión por el Redentor en otros: “El Señor no dijo a Jesús que iba a morir en la Cruz.

No, no se lo dijo, para no asustarlo”.

Jesús murió en la Cruz, entre ladrones… “no entre cabrones” —risas de la feligresía porque el cura les habla como se entiende, sin rayar en grosería.

Prosigue con la redención por la humanidad y el que el signo de la Cruz es de un valor incalculable, por ser un signo de adoración.

Señaló el cura Gonzalo Vega que los Protestantes no están de acuerdo y afirman que a Cruz es un palo simplemente —los rostros se alteran, la inconformidad es manifiesta.

“la Iglesia enseña que ese madero es signo de la Cruz donde murió Jesús y el que la gente carga su cruz en el pecho, aunque hay, agrega, a quien le parece un estorbo” — las miradas escudriñan en rostros semi sonrientes de travesura como para ubicar a uno del os aludidos.

No sólo es fiesta, baile — sentencia el párroco— todo en la Cruz tiene un significado especial, como las danzas, los encuentros que representan la fe en Dios.

Debemos estar contentos porque Jesús murió en la Cruz por nosotros y lo llevamos en el corazón.

Al referir a la Virgen María, añade: es un personaje inseparable de la salvación y a cien años de su coronación en Bernal, un momento tan bonito que “a Jesús le dio gusto que le pusieran una corona a su madre y le dijo ¡te lo mereces María, te lo mereces! —los rostros asienten, aprueban y se sorprenden cuando el padre Gonzalo Vega, destaca: “el 5 de abril en Guatemala la Santísima Virgen derramó sus lágrimas y puso en sus manos el Rosario… “derramó sus lágrimas 15 minutos por los pecados del mundo y los sacerdotes” La Santísima Virgen dice mantenerse en oración por los sacerdotes, 20 asesinados en seis años y 17 templos profanados —los rostros son de enojo—: Jesús y María nos están diciendo, aléjense del pecado, no rezando todo el día, sino viviendo correctamente.

Pidamos a Dios por la paz del mundo, este mes está dedicado a la Virgen María y ella mueve con su mano el Rosario.

Auxiliado por pías mujeres el sacerdote dio la comunión a decenas de personas que se arremolinaron para recibir el Cuerpo de Cristo y tras la oración, en absoluto silencio, llegó el anhelado momento: la bendición de las cruces usando como hisopo una rosa: los rostros se iluminan, las manos levantan las cruces para que les toque el agua bendita, el párroco recorre el patio de los mezquites y tras unos 20 minutos todo regresa a la fiesta con las danzas, la comida colectiva ofrecida por la Mayordomía.

Hoy la Santa Cruz de la Peña de Bernal regresará a la cima llevada por los Escaloneros con dos misas: una en el Descanso y otra en la Capillita.

El padre Gonzalo Vega, dijo ya tener el proyecto arquitectónico para colocar sanitarios de hombres y mujeres en la Capilla de los Peregrinos, porque si bien es de ellos, de los peregrinos, ahí vamos todos.

