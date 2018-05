COINCIDE PRD Y MORENA EN HACER UNA REFORMA EDUCATIVA EN LA ENTIDAD

POR PATRICIA SPÍNDOLA N O T I C I A S De los once p a r t i d o s políticos del estado de Querétaro, el de Querétaro Independiente es el único que no aborda el tema educativo en su plataforma electoral entregada ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Aunque algunos de los partidos abordan las propuestas educativas de manera muy general y sin detalles, únicamente Querétaro Independiente ni siquiera hace una mención.

En cuanto a los demás partidos, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo son de los que tratan el tema en la generalidad, mientras que el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano son los que abarcan más aspectos del sector educativo con sus propuestas planteadas en la plataforma electoral.

