A RÍOS LO AVALA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

POR RUBÉN PACHECO Noticias Tras los cuestion ami e n t o s sobre su residencia en Qu e r é t a r o , Adolfo Ríos mostró los documentos que avalan su candidatura; aunque aceptó que en el 2015 él votó en el municipio de El Marqués, pero que desde antes vivía en Querétaro, pues así lo demuestra el pago de su impuesto predial.

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” mostró su constancia de residencia expedida por el municipio de Querétaro del 19 de febrero del 2018, con firma de Secretario del Ayuntamiento, Rafael Fernández de Cevallos.

Aunque el exfutbolista aceptó que votó en El Marqués en el 2015, sin embargo ya tenía residencia en Querétaro, pues no había cambiado su credencial.

Dado que la elección fue en junio, en la primera convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) cambió su credencial para votar.

“Si yo desde el principio hubiera sabido que no estaba en regla no hubiera entrado a este proyecto, entonces tengo la certeza y la tranquilidad en donde he pagado mi predial y en donde el día que venga la situación de elección de acuerdo a los requerimientos del Instituto Electoral para cumplir con todo estamos sobrado”.

Y es que aunque tenía credencial de El Marqués en aquella elección del 2015, su residencia ya estaba en la calle 3A Campanario de Santo Domingo número 138, fraccionamiento El Campanario, delegación Villa Cayetano Rubio.

Según consta el documento.

“Fueron las votaciones en junio y ahora son en julio y el requerimiento que el instituto nos pide, nosotros estamos para tener sobrados los tres años el día de la elección”.

Por su parte, Andrés Lozano, pidió a quienes han denunciado al candidato no confundir residencia con credencial de elector, pues los criterios de los órganos jurisdiccionales determinan que la identificación del INE no es un comprobante de domicilio, y agregó, confunden dos temas: uno es la residencia y otra es los domicilios que una persona puede tener.

