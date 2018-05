ELOGIAN RELIGIOSAS TESTIMONIO DE FE QUE LES DEJA EMMA MOROSINI

POR ENRIQUE ZAMUDIO FOTOS MIGUEL CRUZ Noticias La noticia de la presencia de una “peregrina italiana” en P e d r o Escobedo llegó al Convento de las Hermanas C o n c e p c i o n i s t a s Franciscanas, ubicado en la cabecera municipal escobedense.

En un principio se pensaba que se trataba de una “imagen peregrina” de la Virgen María; sin embargo, después de ver videos en redes sociales, las religiosas de esta pequeña congregación pudieron conocer más sobre Emma Morosini, la “Abuelita Peregrina”.

La sorpresa no terminó ahí, sino que gente que supo de la presencia de Emma Morosini preguntó a las religiosas si podrían recibir a la peregrina en el Convento a pasar la noche, situación que fue aceptada con gran alegría por la congregación.

“Es un lugar muy especial, porque es un convento”, dijo la peregrina italiana Emma Morosini, a quien se le observó muy contenta por ser recibida en este lugar.

Pasó la tarde del martes en la plaza Álvaro Tejeida, donde se le vio comiendo fruta y platicando con los lugareños, quienes la reconocían le pedían su bendición y se tomaban fotografías.

“Las Hermanas de esta comunidad agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha regalado de conocer a esta gran mujer que irradia lo feliz que es.

Ha dejado en nosotras un gran testimonio de Fe y amor a nuestra Madre María Santísima, nos anima a seguir adelante defendiendo nuestra fe católica y compartiendo con el mundo que el amor de Dios es inmensamente grande”.

Emma permaneció la tarde en el convento, rezó vísperas y el rosario en compañía de esta congregación, integrada por una veintena de religiosas, quienes estuvieron muy contentas y sorprendidas por la alegría que irradia la Abuelita Peregrina, un testimonio que conmueve especialmente por la fortaleza que tiene a sus 94 años de edad.

Tras esta insólita visita, las Hermanas Concepcionistas Franciscanas hicieron un llamado y una invitación a unirnos en oración por las intenciones que Emma llevará a los pies de nuestra Morenita del Tepeyac, en favor de la paz en nuestro país y en todo el mundo.

“Oremos también por los jóvenes para que no se dejen engañar por las cosas pasajeras que el mundo ofrece, al contrario que sean capaces de buscar aquello que perdura, lo que le agrada a Dios, lo que realmente les hará felices”, expresaron las religiosas.

La mañana de ayer, elementos de Protección Civil de Pedro Escobedo acudieron al Convento para llevar a la peregrina hacia la autopista.

Las religiosas despidieron a su huésped, quedándose maravilladas por este testimonio de fe.

“La Providencia de Dios me da todo.

Si yo doy uno; Él me da dos.

Siempre es así”, sostuvo Emma Morosini.

La Abuelita Peregrina se enfiló hacia la carretera.

En todo momento fue acompañada por elementos de Protección Civil de Pedro Escobedo.

También se integró una unidad de la Policía Federal y otra más de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Durante el trayecto se sumó doña Angélica Ramírez, una romera guadalupana que siete veces ha recorrido la peregrinación al Tepeyac.

Absorta en su peregrinar, Emma Morosini escuchaba, en la voz de la peregrina queretana, las tiernas alabanzas que acostumbra cantar la romería femenil que anualmente visita El Tepeyac.

La Abuelita Peregrina llegó ayer a San Juan del Río, lugar desde el cual reiniciar hoy su camino hacia la Basílica de Guadalupe

