Notimex El cantante Mane de la Parra promueve su sencillo “Cuando no quede nada”, en colaboración con Juan Magan, tema con el cual intenta demostrar que se puede hacer un ritmo pegajoso y una canción bonita con un mensaje positivo, ya que la música hay que usarla para construir y no para destruir.

“Tenía ganas de hacer una canción con este ritmo que a todos nos gusta que es el urbano, lo que escuchas es el beat del reguetón y te hace moverte, esto esta claro, te mueve el esqueleto, pero quería hacer una canción que tuviese melodía, que dijera algo”, comentó en entrevista con Notimex.

Aunque indicó que respeta que cada quien haga la música que quiera, en su caso le gusta la música que cuenta algo y la idea era hacer una canción romántica, con los sonidos que le gustan, por lo que consideró un acierto buscar a Juan Magan porque él hace música así y su urbano es bastante estilizado.

“Yo respeto que exista todo tipo de música porque es justamente la libertad lo que la hace tan diversa y bonita, pero hay ciertas cosas que no necesariamente me gusta decir, no me gusta hacer música para apelar a la agresión o algo con lo que no me sienta cómodo, creo que es al revés, a mí me gusta más apelar a la parte humana”, afirmó.

El compositor aseguró que siempre que la música lo haga crecer y no se traicione a sí mismo, estaría dispuesto a hacer alguna colaboración con un cantante más radical, es decir, que el tema se base en lo que él cree, como el amor y los sentimientos.

El cantante explicó que el sencillo fue grabado en Punta Cana, que es donde vive Juan Magan, y que funcionaba bien porque se trata de una canción muy latina y pop; además, en poco más de 10 días el video está a punto de alcanzar dos millones de visitas en Youtube, lo que lo tiene muy contento.

