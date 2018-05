ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN DE CUERPO ENTERO

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias Ana Paola López Birlain candidata a d i p u t a d a federal por el Distrito V, no duda en aceptar una entrevista de Cuerpo Entero y en tanto bebemos un café suelta que de la situación del país, todos somos partícipes y corresponsables y al cuestionarle sobre el desprestigio del a clases política, del hartazgo de los procesos electorales, manifiesta que no solamente es en la clase política.

También hay un hartazgo de malos profesores, no del sistema educativo; de profesionistas poco eficientes: abogados, doctores, mecánicos… hay —agrega— una decepción generalizada: “estamos hartos de que a todos nos vean la cara o de que se la veamos a todos”.

Por eso hay que hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien.

Ana Paola, quien nació el 21 de septiembre en la CdMx y llegó a Querétaro en 1987, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero, es una mujer alta.

Su comunicadora Mónica Reims nos auxilia con la cintra médica y precisa: 1.

80 metros.

—¿Cómo se ve el proceso electoral desde esas alturas? —preguntamos.

—Afortunadamente esas alturas me dan un campo amplio para poder ver que es un momento importante en nuestro país en donde podemos, a través de nuestras acciones y nuestras decisiones, cambiar el rumbo de nuestra nación si definitivamente cada quién hace lo que le corresponde, si cada quién se involucra y se compromete con lo que van a elegir entonces las cosas van a cambiar, así es qué es que la altura te da la posibilidad de ponerte en los zapatos de los demás, de escuchar y de traducir ese hartazgo, esa necesidad en acciones que realmente cambien el destino de todas nuestras familias.

—Te da la posibilidad de ver hacia abajo como si tuvieras tú la respuesta para la solución del país como decir, que cada quién haga lo que le corresponde ¿Cómo vas a hacer? —La respuesta o la receta al cambio que necesita y que requiere nuestro país es que nos comprometamos a hacer bien las cosas desde los de arriba hasta los de abajo y los de abajo desafortunadamente han carecido de oportunidades y de un piso parejo que nos vemos obligados los gobiernos y los gobernantes a dotarles, para que puedan ponerse a la misma altura y que todos podamos aspirar a todas las oportunidades y posibilidades.

Desde arriba se alcanza a ver la desigualdad terrible que ha lastimado tanto a nuestro país —añade—, esa desigualdad que genera violencia, que genera tantas enfermedades no solo físicas, sino también enfermedades de nuestra sociedad, así es que una de las razones por las que estoy aquí es porque tengo la oportunidad y la fortuna de poder con las herramientas que me han sido conferidas poder ayudar a tener un piso parejo.

—¿Qué propones? —Le apuesto a la educación como la principal herramienta para dotarnos de oportunidades, una educación que les permita a nuestros niños desarrollar todo su potencial para poder aspirar a mejores oportunidades de trabajo, en donde no se dividan nuestras familias por buscar más opciones de trabajo, donde no tengan que salir a buscar trabajo a otros municipios, más bien que puedan ellos con sus posibilidades y herramientas generar empleo en lo local.

Apostarle, subraya, al comercio local a profesionalizar cualquier actividad económica que se de en algún municipio evita la migración, evita el desempleo, la inseguridad, que se genera, hemos capacitado a muchas familias para que puedan iniciar y hacer crecer su negocio y de la mano va a llevar una legislación que apoye, promueva y genere incentivos para las oportunidades de trabajo y reduzcamos a los impuestos que ahorcan a los contribuyentes, generar instituciones y apoyos a las mamás y papás que trabajamos para que nuestros hijos tengan desde el día de su nacimiento puedan estar alimentados, cuidados, respaldados y que tú puedas tener la tranquilidad que desde donde estés trabajando tus hijos van a estar bien.

Por otro lado y en consecuencia de todo esto he trabajado de la mano con las familias y con los migrantes para generar oportunidades en sus lugares de origen pero sobre todo que las familias que ya están en el extranjero y los recursos que envíen estén bien aprovechados, que sean recursos que se utilicen para el desarrollo de la comunidad, que resuelvan problemáticas que tienen y que tengan la certeza jurídica y legal de que van a contar con un respaldo de información de actividades y de inclusión en el momento en que decidan regresar a sus comunidades.

—Suena a idealismo extremo, cuando hablas sobre la educación, en general los cambios dentro de éste ámbito son muy lentos, lo cual veremos en 20 o 30 años y pienso que hay problemas que son apremiantes, la capacitación para la familia de los migrantes, el esfuerzo parejo, que se arraiguen es difícil cuando los salarios y oportunidades son muy bajos….

—Todo lo que propongo va respaldado del Proyecto de Nación de Ricardo Anaya y está respaldado con el trabajo que he realizado, son cosas que ya he vivido de la mano de la sociedad civil y por eso es ahí en donde hago énfasis en el granito de arena que podemos poner cada uno, para que toda la maquinaria funcione y hacer engranar a todos estos actores que son fundamentales para la vida económica y social del estado.

No podemos esperar a que la reforma educativa tarde 10 o 20 años y nuestros hijos paguen las consecuencias, tenemos que hacer las cosas concretas e inmediatas y si por un lado va la parte del generar la infraestructura legal, la reforma educativa con todas sus vertientes, por otro lado es cómo podemos hacerla más rápido y eficiente y es ahí en donde entra la sociedad civil para que ellos puedan impartir talleres deportivos, culturales, artísticos en los que podemos dotar a los jóvenes y niños de herramientas y habilidades para la vida para que puedan aspirar a mejores empleos y la reforma educativa nos permite hacer esa vinculación y nos permite empoderar a los directores y a los padres de familia para que puedan tener estas herramientas que tienen nuestros hijos, las leyes no se implementan solas, tenemos que estar nosotros como sociedad civil detrás de ellas y hacer las dinámicas que se requieran para que el impacto sea directo hacia nuestras familias.

—¿Es una reforma educativa o es una reforma laboral? —Se hizo una reforma educativa con una visión totalmente laboral, le hace falta muchas cosas y está inconclusa, está incompleta definitivamente, hubo muchos avances en la reforma que se aprobó recientemente sin embargo todavía hay mucho que se puede hacer y se tiene que buscar: “tenemos que aspirar a que nuestra educación responda a las necesidades laborales, la educación que están recibiendo nuestros hijos ahora es incompleta porque la tendencia mundial es a la tecnología, innovación, emprendimiento y esas herramientas no nos las están dando entonces en ese sentido abogaré para que los planes y demandas en ese aspecto estén alineados con las demandas que tiene nuestro país y que sí se puede implementar de manera inmediata una vez que la ley está avalada y aprobada.

—¿Y la CNTE y los estados que están levantados? —Es un tema que se tiene que abordar de forma integral y es un obstáculo al que nos vamos a enfrentar pero cuando se escuchan y se unen todas las voces el objetivo común es tener una educación de calidad el ver como lo vamos a resolver será cuestión de voluntad política y de sumar esfuerzos y actores para lograr este tema y estoy segura de que con el liderazgo de Ricardo Anaya podremos unir todas estas voluntades en favor de una reforma real.

Justamente esa ceguera que ha tenido nuestro sistema político ha generado mucha desigualdad y justicia, creo que tenemos que abrir los ojos grandes y tenemos que aprovechar la posición en la que estamos para ponernos en los zapatos del otro para resolver sus necesidades a través de políticas públicas eficientes y ya no más discursos, ya no más discurso más acciones.

—Se habla de una macroeconomía, pero en la calle no traemos dinero en las bolsas… —No y justamente eso es lo que hablaba con la gente, decía, puede haber leyes maravillosas que si no se implementan y no se ejecutan y no se ven reflejado en el bolsillo, pues es lo que percibe el ciudadano.

—Es muy complicado que un candidato ofrezca cómo propuesta tener dinero en la bolsa porque no están fácil lograrlo.

—Cuando tú les das capacitación, cuando tú les enseñas a pescar pueden generar un ingreso y a mí me consta porque así es como hemos trabajado, tenemos a cinco mil mujeres que han recibido esta capacitación y que sus testimonios te dicen sí se puede tener una mejor calidad de vida y un mejor ingreso si nos enseñan a hacerlo.

—Ya tienes 20mil votos ahí….

Cinco mil mujeres por cuatro miembros por familia.

—Pues no todas son de mi distrito, afortunadamente tuve la posibilidad de llevar este programa a cualquier rincón de nuestro estado en donde nos lo pidieron, porque la necesidad está hasta el último rincón, en todos los lugares, desde diputada federal ahí empecé y lo continué en el municipio y lo sigo haciendo.

—¿La legislatura es tu ámbito de trabajo o es parte de la carrera política? —Definitivamente es una posición en donde te permite tener la posibilidad de acercarte a más personas es una gran oportunidad para servir y es una oportunidad porque como legislador nuestro trabajo es estar cerca del ciudadano, escucharlo, entenderlo y vincularlo para que puedan ejecutarse y resolverse las necesidades.

Ana Paola pide que se le mida un párpado: cuatro centímetros, entonces comentamos: tienes ojos muy grandes y responde festiva: “son para verte mejor”.

Luego agrega: Con ojos grandes los tenemos que aplicar y usar en favor de las necesidades de los demás, yo uso mis ojos, mi estatura y mi corazón para poder resolver esos problemas que como ciudadanos nos aquejan.

Mónica Reims, mide entonces la mano: 21 cm.

—¿Manos grandes para saludar a mucha gente, para abrazar a mucha gente…? —Definitivamente, esa es la esencia de Ana Paola, extender la mano para quién la necesita y eso desde chica desde que estaba en la escuela si había una alumna que no le iba bien en una materia a mí me decían que le ayudara para que pudiera pasar la materia, ese es la oportunidad que la vida me dio para poder extender mi mano y resolver, no puedo todo pero lo que más pueda y lo que esté en mis manos haré hasta lo imposible para poderlos enfrentar, responder y resolver en caso de que así se pueda.

—Y esa mano que extiendes… ¿Qué es lo que más te piden? —Justamente el que no les suelte la mano, que podamos trabajar en equipo, que regrese, que no los abandone, que les dé la cara cuando se puedan y cuando no se pueda resolver las cosas ese es el problema que no tiene quién les represente durante los 3 años, que los días de la campaña ahí estamos y después de esa elección no regresamos a escucharlos y a darles seguimiento a todos los problemas, entonces eso es lo más valioso que puedo dar y que puedo ofrecer y que estoy segura de que lo voy a conseguir porque así es como he trabajado y seguiré trabajando de la mano de todos los que me otorguen su confianza y los que no también porque vamos a representar a todo el quinto distrito para darle continuidad a todos los proyectos que estamos emprendiendo.

—¿Podrías hacer un resumen breve de tus propuestas y de los cómo? —Definitivamente estar en una campaña nos permite comprometernos y generar las propuestas de trabajo como vamos a realizar nuestra gestión, estas propuestas que les estoy mencionando las respalda mi trabajo, trayectoria y experiencia, son las cosas que sé hacer y las que he hecho y puedo seguir haciendo de la mano de todos ustedes, mi función principal es vincular para poder resolver de manera inmediata y eficiente las necesidades que se generan en una familia, yo soy mamá y tengo hijos, sé lo que sufrimos para llevar el pan de cada día a nuestras casas, lo que tenemos que hacer es dotar de herramientas para que puedan llevar el pan a sus hogares.

El proyecto de Nación de Ricardo Anaya que esperemos y estoy segura que será el que nos represente pues nos dota de un piso parejo a través de un ingreso básico universal nos dota y con eso y una reforma a los programas sociales que dejen de ser asistencialistas y que podamos realmente dar certeza y habilidades a nuestras familias para que puedan desarrollar planes de vida para que nuestras familias tengan un ingreso a través de su trabajo y que nuestras familias no se desintegren para evitar el tema de inseguridad y violencia.

Todo esto nos va a permitir generar oportunidades de desarrollo en nuestros municipios y poner en alto a nuestro país si nuestras familias tienen esta armonía para sacar adelante a nuestros hijos.

—¿A ti te duelen los ancianos, las mujeres abandonadas, los niños? ¿O son ejércitos que cambiarán el rumbo? —Por supuesto que todos los seres humanos, la edad o el género que tengan, la situación económica en la que se encuentren todos tienen problemas que deben ser atendidos de manera integral, el problema es que no vemos la raíz que es el mismo para todos, el que no tenemos un piso parejo, que no tenemos políticas públicas que respondan a las necesidades, que no tenemos un presupuesto dirigido a los programas sociales donde se privilegie más el programa social que la burocracia, donde la igualdad y el respeto a los derechos humanos es el mismo para un niño y par aun adulto, donde nuestras políticas públicas tengan esa transversalidad de justicia y equidad es lo que requiere y demanda nuestro país, atacar de raíz lo problemas para generar una transformación.

Ana Paola calza del número siete y comenta para finalizar después de la medida: son para llegar a todas partes.

