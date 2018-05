Voy lenta, pero con esperanza: Bety

POR RUBÉN PACHECO Noticias De acuerdo con la candidata del tercer distrito federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Beatriz Silva Robles Gutiérrez, el 90 por ciento de los ciudadanos visitados están dispuestos a un cambio de partido.

“Yo te digo que al 90 por ciento de las personas que llego me dicen ´yo ya estaba para votar por Morena´ aunque no me conocieran.

He tenido mucho acercamiento de jóvenes”.

Y es que la candidata aseguró que ha visitado distintas colonias de distintos rubros sociales, donde la gente tiene disposición a dejar de votar por los partidos tradicionales.

Ante este panorama, consideró que existen amplias posibilidades de obtener el triunfo en el Distrito III por lo que se dijo animada de continuar con su campaña de manera activa.

“Vamos lento, obviamente ustedes saben que estamos haciendo una campaña austera, entonces lo que me he dedicado a hacer es a recorrer lugares donde puedo encontrar más gente”.

Esto porque Robles Gutiérrez está enfocada en la visita a tianguis, escuelas y distintas zonas de concentración de personas, pues aseguró, ha tenido buena aceptación por parte de los ciudadanos.

“Con mucha convicción de demostrar que con muy pocos recursos podemos lograr un muy buen resultado”.

Aunque aceptó que la gente ha realizado observaciones hacia el candidato presidencial de Morena, en el sentido de cuestionar el hecho de que Andrés Manuel no haya respondido a los cuestionamientos.

Aunque consideró que dichas observaciones no cambiarán en mucho las preferencias que los ciudadanos tienen sobre el presidenciable.

“Con base a los intercambios de ideas no creo que vaya a reducirse la intención de voto por Andrés Manuel, y creo que a lo mejor en el segundo debate va a tomar algún otro tipo d estrategia”.

