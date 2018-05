Existen realidades que nos duelen mucho: Ernesto Luque

Noticias

Ernesto Luque, candidato al senado de la república por el PRI, algo que ha escuchado a los largo de esta campaña es que la gente quiere mayores oportunidades, que el gobierno, los servidores públicos volteen a ver en las condiciones en las que viven, no es necesario salir del municipio de Querétaro para poder percibir los contrastes que existen, en carencias de educación, salud, así como en el aspecto de que no cuentan con lo mínimo en servicios, como es el drenaje, luz y agua, piden que no se olviden de sus problemas.

“El día de hoy al recorrer la comunidad de San José Buenavista, San Juan y la comunidad de la Solana Las Trojes, así como Rancho Largo que son parte de la delegación Santa Rosa Jáuregui, les puedo decir que la única forma como podemos ver sus necesidades es caminando, escuchando a la gente, a las familias, que en repetidas ocasiones no pedían nada regalado, ellos lo que buscan son oportunidades para salir adelante”, compartió Ernesto Luque con mujeres en su mayoría en el día 29 de campaña.

Mencionó Luque Hudson que se tiene que trabajar en dos vías, una de ellas es inclusión en las legislaciones con más contenido social, asimismo dignificar los espacios, fortalecer la infraestructura, la seguridad; por otra parte mencionó que se deben de reconocer los derechos sociales, como es la educación, la salud y la alimentación de los niños, y la mejor manera de ver las necesidades es estando en el lugar, ver la realidad en la que viven y trabajar por mejorar sus condiciones de vida.

“Trabajemos por Santa Rosa, es una delegación muy cercana a la capital, la cual presenta muchas carencias, por ello estamos aquí con ustedes para escucharlos, para trabajar en conjunto, porque la pobreza es un tema que nos compete a todos, a los diferentes niveles de gobierno, debemos ser más incluyente para que nuestros niños y niñas no dejen de estudiar y tengan un mejor presente”, mencionó Luque Hudson.

Finalizó el candidato al senado Luque Hudson que se debe de trabajar con mucha inclusión y sensibilidad social, con visión de consenso, de dialogo, se deben de tocar las puertas, caminar, es la única forma como se puede dar cuenta que es lo que necesitan los queretanos.

Comentarios

comments