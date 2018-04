COMPROMETE M. POZO 20 MDP PARA LA UAQ

Noticias Luego de sostener un encuentro privado con la Rectora de la Univer s idad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca; el candidato a diputado federal por el tercer distrito Manuel Pozo Cabrera, reveló que durante esta reunión, se comprometió a gestionar a favor de la Máxima Casa de Estudios un recurso de 20 millones de pesos, a fin de reforzar el área de salud primordialmente, pero también para apoyar la operación y equipamiento de la Preparatoria Bicentenario.

“Me he comprometido con la doctora Tere García, a gestionar este importante recurso para la ampliación de la clínica de la UAQ que se ubica en Santa Rosa Jáuregui, con lo que podría darse incluso; un servicio de hospital al contar con áreas de recuperación con las que hoy no se cuenta y que sin duda, revisten una importancia primordial en el servicio para todas las regiones de esta delegación municipal y que hoy no se han incluido como parte de la agenda prioritaria de las actuales administraciones”.

Ahí, el candidato priísta reafirmó su cercanía e interés por seguir apoyando a la comunidad universitaria en todos los niveles y sectores que aglutina.

“Siempre he sido un hombre preocupado y ocupado en los asuntos de mi Universidad, por lo que sus necesidades y problemas no me son ajenos.

Durante mi gestión como delegado de Sedesol, logramos apoyar fuertemente a esta casa de estudios construyendo una guardería que vino a resolver grandes necesidades para esta gran comunidad y hoy confío que de llegar a ocupar este cargo, habremos de seguirle dando a la Universidad mucho de lo que ella nos ha dado”.

De igual forma Pozo Cabrera, informó que pondría énfasis en el fortalecimiento del equipamiento para la Preparatoria UAQ Bicentenario, ubicada también en aquella delegación particularmente, en lo que se refiere a transporte para los estudiantes, de manera que puedan ser llevados y traídos a sus comunidades, ya que hoy ven un grave problema en lo que a transporte público se refiere, limitando mucho el poder asistir regularmente a las aulas, así como en temas de seguridad.

Finalmente Manuel Pozo Cabrera dijo que existía ya el compromiso de brindar un acompañamiento en la gestión de recursos federales para que la UAQ a fin de que cuente con un mayor presupuesto y así poder generar las condiciones, para puedan contar con bolsas concursables y generar plazas para sus trabajadores, que le permitan abatir en mucho; el déficit presupuestario en el que hoy se encuentra nuestra Máxima Casa de estudios.

