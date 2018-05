ÁVILA NO SABE SI LOS CANDIDATOS SON DECEPCIONANTES

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Desencanto provoca que la población vote por candidatos o “contracandidatos” en lugar de propuestas o ideologías específicas, aseguró la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Marcela Ávila Eggleton “En este contexto en el que el desencanto de los ciudadanos –no solo de los jóvenes, sino de todos con los partidos políticos- es como es, lo que hace que la gente vote más por candidatos o contracandidatos, que por partidos y propuestas programáticas o ideológicas específicas”.

Explicó que la idea los partidos políticos no debería cerrarse al núcleo, a la élite que toma las decisiones y que no deja a los demás, sino que todos quienes forman parte del partido deberían tener “la capacidad de escuchar las propuestas y de criticarlas o de defenderlas, pero de tener argumentos al respecto y no solamente quedarnos en lo que dicen, en lo que suena o en replicar”.

En un encuentro con estudiantes universitarios reflexionó que no sabía “si los candidatos son cada vez más decepcionantes, lo cual nos plantearía un entorno de desencanto terrible (…) o si los ciudadanos nos hemos vuelto más críticos”.

“Quiero pensar que en una de esas si los candidatos son malos, pero también los ciudadanos cuestionamos un poco más que antes.

Estoy pensando en el debate de 1994 (…) pero los ciudadanos estábamos esperando a ver que decían y no dijeron nada, si fue divertido y, digo, fue comicidad involuntaria, pero lo cierto es que esperábamos mucho más y con eso decíamos ´bueno, ahí vamos avanzando´”.

Explicó que los partidos políticos aún tienen mucho que hacer “y la sociedad y las organizaciones para postular personas que verdaderamente conecten con la ciudadanía, presenten propuestas que resuelvan, muestren la integridad que la gente está esperando, la capacidad, etcétera, pero en una de esas también los ciudadanos nos estamos volviendo un poquito más críticos y creo que eso si no es tal cual, por lo menos nos generaría un poco de esperanza”.

