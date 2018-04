SEGURIDAD Y MOVILIDAD, SÓLO CON CONSENSO: LBN

POR DIEGO RIVERA Noticias Los principales retos de la capital de Querétaro son la seguridad y la movilidad y estos deben enfrentarse con el consenso de todos los sectores de la sociedad, aseguró Luis Bernardo Nava Guerrero, el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC), quien indicó que durante la precampaña se han dado a la tarea de sumar voluntades, con las cuales se construirán un sistema de indicadores para mejorar las condiciones de vida de todos los que aquí habitan.

Nava Guerrero considera que el crecimiento de Querétaro marca la pauta de lo que se debe hacer y hoy se debe decidir si crecemos de una manera planeada, ordenada y armónica o nos convertimos en “víctimas de nuestro propio éxito”.

“Porque son tres cosas distintas, pero muy importantes las tres: tenemos que crecer con planeación hacia el futuro; tenemos que crecer con orden y también tenemos que crecer armónicamente”.

Explicó que Querétaro es muy atractivo y el crecimiento acelerado genera muchos retos, entre ellos una mayor demanda de servicios, mejorar la movilidad, la calidad de vida y la seguridad.

“La base del gran reto que tenemos es mejorar las condiciones de seguridad y la movilidad, pero con planeación, con orden y hacerlo armónicamente”.

Por eso el reto es armonizar bajo un esquema de planeación, pues “hay algunos intereses encontrados que luego entran en conflicto: necesitamos armonizar, necesitamos conciliar esos intereses, necesitamos lograr una sinergia de toda la sociedad para lograr cual es la calidad de vida a la que queremos llegar”.

Detalló que se necesita toda la determinación de entrarle a los problemas atenderlos y resolverlos pero siempre basados en el consenso y para lograrlo hay varios preguntas que deben responderse en coordinación con la sociedad.

“¿Vivir mejor que significa? ¿Qué calidad de aire queremos, como queremos el desarrollo urbano, cuantas hectáreas queremos de conservación, cuantas hectáreas queremos desarrollar urbanamente ¿Qué condiciones de seguridad queremos tener? ¿Qué condiciones de movilidad, medidos si quieres en los minutos de traslado de un lugar a otro; teniendo o no teniendo coche?”.

SISTEMA DE INDICADORES Las metas y como llegar a ellas, aclaró, se deben establecer con la población, por eso establecerán un sistema de indicadores que presentarán en campaña.

“Estamos construyendo un sistema de indicadores de largo plazo, que luego vamos a querer validar con la sociedad para decir ´esta es nuestra meta, por ejemplo, en el número de árboles por habitantes que queremos tener en 20 años o en 30 años y, entonces, decir, esta administración como va a contribuir a llegar a ese objetivo, pero ese objetivo ya debe estar con el consenso social, donde toda la sociedad diga ´sí, así queremos, queremos tener tantos árboles por habitante porque ese es el estándar de tal lugar, que esa es la mejor calidad de y eso es lo que todos queremos tener´”.

En el trabajo que han venido realizando en precampaña, detalló, han estado hablando del bien común, del interés de colectividad y buscan establecer cómo se medirá y como se evaluará, para que el consenso social se traduzca en acciones, medidas, programas “que verdaderamente incidan en alcanzar esa calidad de vida que queremos, todo lo demás son discursos”.

“Sí queremos reducir el tiempo de traslado y mejorar nuestra movilidad, bueno ¿Qué estamos dispuestos todos a sacrificar o a ceder? Un espacio en una calle ¿Estamos dispuestos a hacerlo o queremos calles más anchas o queremos un sistema de transporte masivo, público, colectivo, mucho mejor, que nos permita reducir el número de automóviles que están circulando”.

SUMAR Nava Guerrero aclaró que están “sumando a muchas personas al equipo para poder lograr salir unidos, salir fuertes, con una visión y con un proyecto, un plan de trabajo bien aterrizado, que nos permita aprovechar todos los días para poder darle resultados a los ciudadanos”.

Estas sumas implica dialogar con líderes de colonos, líderes de sectores de comerciantes y profesionistas para que cada quien haga propuestas y logre una participación más activa, pero “principalmente es sumarse con el compromiso de hacer un Querétaro mejor, de trabajar juntos por lograr una mejor calidad de vida”.

“Escuchamos sus planteamientos, sus inquietudes y hay quienes dicen ´oye, me gustaría poder poner mi granito de arena´, algunos aportan ideas, otros nos están pasando sus nombres para representarnos en las casillas, como representantes de casilla”.

NO SE RAJA Luis Bernardo Nava explica que ha participado en política desde los 13 años y sigue ejerciéndola porque lo veo como una vocación y una responsabilidad, pues, dice, no se puede rajar.

“Desde que estaba en prepa, que me iba de misiones con mis amigos, les decía ´es que no nos podemos rajar, tenemos que hacer algo de nuestras vidas que ayude a transformar las condiciones de vida todas las personas´, nos debe de indignar la pobreza, nos debe de indignar la ignorancia, necesitamos comprometernos y asumir nuestra parte para poder cambiar las cosas”.

Nava Guerrero se ve así mismo con la responsabilidad de brindarle las condiciones y las oportunidades a todas las personas, independientemente de la cuna en la que hayan nacido, para que “tengan la posibilidad y la oportunidad de salir adelante y de lograr hacer de sus vidas lo mejor”.

“Sí queremos una realidad mejor, si queremos una mejor calidad de vida, necesitamos participar, necesitamos involucrarnos porque no solamente estoy convencido de que se puede cambiar y se puede transformar la vida de las personas para mejorarlas, sino que te puedo decir que lo hemos hecho.

En lo personal, donde he estado, lo he logrado, entonces yo tengo la firme convicción de que si lo podemos hacer y lo podemos hacer bien; es más, no solamente lo podemos hacer, tenemos la obligación de hacerlo”.

Dice estar orgulloso de lo que he obtenido en su carrera y por eso puede pararse frente a un auditorio, ver con la frente en alto y de frente a los ojos a la gente, porque con hechos, más que con palabras ha demostrado que si se puede transformar y mejorar la calidad de vida de la gente.

Y a su equipo de trabajo también busca compartirles esta visión, pues los debe de distinguir la vocación de servicio y, además, deben aprender las lecciones de lo que no funcionó, lo que se debe mejorar, lo que no puede volver a repetirse, aprender las lecciones y ser humildes para escuchar.

“Yo les digo a los de mi equipo ´a ver, ustedes creen que alguien va a una oficina pública o a ver a un funcionario público por gusto, pues claro que no, no se sientan importantes por el cargo que ostentan, siéntase responsables de que las personas que los busquen es porque necesitan que les resuelvas algo; entonces preocúpate porque les tienes que resolver y no solamente te preocupas, ocúpate de resolverles porque es por eso que están acudiendo a una oficina pública y a buscar a algún funcionario en particular”.

SU VIDA Nava Guerrero es el tercero de seis hermanos, su madre falleció cuando tenía seis años y eso hizo que su infancia “fuera un poquito fuera de lo normal”, pues, dice, “los hermanos nos volvimos muy solidarios, muy unidos, no nos dimos por vencidos y salimos adelante, conociendo y reconociendo el valor de la unidad y de que tú solo no puedes, necesitas a todos y, como familia, también el valor de la propia familia pues es algo muy importante pues es la forma en la que tú vas complementando tu personalidad, tu carácter, y vas subsanando tus propias limitaciones con el apoyo de los demás”.

Estudió Comercial Internacional, pero cuando vino la crisis de 1994, entendió que debía estudiar economía con una visión humanista y por eso optó estudiar la Licenciatura en Economía en la Universidad Panamericana y al mismo tiempo trabajaba en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

También estudió la Maestría en Alta Dirección en la universidad Anáhuac; participó en la campaña del expresidente de la República, Vicente Fox y durante su administración diseño programas de proyectos productivos, como el de Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, el cual fue premiado por el Banco Mundial como uno de los programas más innovadores a nivel internacional.

Posteriormente coordinó la campaña de Felipe Calderón en Querétaro; durante su gestión trabajo en Agroasemex como Contralor Normativo y posteriormente fue el coordinador territorial y sectorial en la campaña de Francisco Domínguez a la Presidencia Municipal de Querétaro y durante su gestión fue secretario de Gobierno“ Como diputado local impulsó el establecimiento de la Alerta Amber y trabajó para que existiera una ley que combatiera la Desaparición de Personas.

En el 2015 coordinó la campaña de Francisco Domínguez a la gubernatura del estado y hasta hace unas semanas se venía desempeñando como Jefe de la Oficina del Gobernador.

