CONTEMPLA CONAVI AMPLIAR POLÍGONO DE CONTENCIÓN DE VIVIENDA: G. BORJA

Entre la estrategia para contener el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Querétaro, se encuentra la ampliación de los polígonos de contención de vivienda, que hoy se analiza por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Registro Único de Vivienda (RUV).

El director del Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro (Iveq).

Germán Borja, manifestó que el objetivo es lograr que los desarrolladores construyan unidades habitacionales en sitios cercanos a la mancha urbana, en lugar de extender sin orden la ciudad.

“Es para evitar un poco que los desarrolladores compren a 12 kilómetros de aquí, por ejemplo; es para que el desarrollo de la ciudad de dé de manera ordenada y también influya en los subsidios de la Conavi, pues si están dentro de los perímetros de contención tienen subsidio a fuera de estos perímetros no tienen”, agregó.

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sduop), en los años 70, existían 213 personas por hectárea, en 2015, la cifra correspondió a 43 habitantes por hectárea.

El funcionario estatal compartió que de concretarse la acción también significaría mayor recursos para la entidad en materia de subsidio federal en vivienda.

Germán Borja agregó que la dinámica económica de la entidad de los últimos años generó un boom en el desarrollo de zonas industriales, lo que restó espacio al desarrollo de vivienda, lo que obligó a los desarrolladores a construir en las afueras de la ciudad.

“Nosotros tenemos nuestros polígonos de contención, que son el uno, dos y tres, pero en muchos hay industria no vivienda, entonces como tal nosotros no podemos hacer desarrollo ni los mismos desarrolladores, y pues no alcanzan a tomar los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda.

Está en estudio y esperamos que sí salgan para bien”, agregó.

