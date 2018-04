Necesario acabar con los corruptos y exhibirlos: AZ

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La mutilación de las personas como lo planteó Jaime Rodríguez “el Bronco” es una práctica que han ejercido algunos países con cierta actitud dictatorial; lo cierto es que hay un grave problema de impunidad.

Hay que acabar con la lacra de la corrupción, exhibir a los corruptos y presentarlos en sociedad para que sepamos quiénes son y si están dispuestos a enfrentar a sus familias e hijos al involucrarse en actos de corrupción.

Así lo señaló el Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Estado, diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, quien sostuvo que suena bien hablar de los políticos corruptos, pero corruptos son todos los que participan en un proceso de esta naturaleza.

Lo expresado por “el Bronco” en el debate es igual a los planteamientos de otros partidos que han propuesto cadena perpetua para los secuestradores y demás.

“No vi por qué no lo presentó en Nuevo León”, como gobernador no sé si sea un acto electoral su planteamiento o esté convencido de ello.

Zapata Guerrero recordó que cuando “el Bronco” dejó de ser alcalde del PRI en Nuevo León, en algún Congreso “lo escuche y lo vi enseñar la bala y dijo que había que matar a los corruptos y asesinos.

Hoy dice hay que cortarles la mano y yo digo que hay que cortarle la mano a todo aquel que pudiera tener algún acto de corrupción”, pero debe haber un respeto absoluto a los derechos humanos.

Dijo que en el actual proceso electoral hay propuestas sobre cómo “empezar a ver la vida y dejar pasar las cosas, donde no hay ningún sustento, y donde si los ciudadanos pensamos y razonamos el sentido de la propuesta y la actitud de cada uno de los candidatos veríamos la caballada está muy flaca”.

“Hoy el problema es la impunidad, el objetivo es perverso para que me cachen, y si me cachan, pa’que me sancionen, pocas posibilidades de ser sancionados, entonces, me la juego, y eso es lo que ha sido perverso durante muchos años”.

No obstante lo anterior, el legislador panista considera importante fortalecer el modelo de la Fiscalía Anticorrupción, promoverlo, pues para acabar con la corrupción se necesita de la participación de sociedad y gobierno.

