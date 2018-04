Las campañas políticas no tan distintas d las publicitarias:Fernández

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias Una campaña política no es tan distinta de una campaña comercial o una campaña de publicidad, con las cuales se busca vender un producto y posicionarlo mejor en el mercado.

La diferencia es que, en el caso del proceso electoral, el tema publicitario debe ir acompañado de propuestas y diálogo entre candidatos y ciudadanos, para que estos últimos tengan más elementos para tomar una decisión pensada.

Al respecto, dos expertos, docentes en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) analizaron y opinaron sobre lo que, hasta el momento, se ve de las campañas en la calle, particularmente de los candidatos a senadores, cómo les favorece el uso de espectaculares para posicionarse y tener mayor impacto entre los electores.

La coordinadora de la academia de mercadotecnia de en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ, María de la Luz Fernández Barros, señaló que en una campaña política, al igual que en una campaña comercial, entre mayor sea el uso de impactos visuales y auditivos, se logra un mayor alcance de la población, además de que las personas reciben con mayor frecuencia la información.

Añadió que en ocasiones tantos anuncios pueden provocar lo que se conoce como “saturación publicitaria”, pero que al final los candidatos tienen que apostarle a algo y en el caso de las campañas, como tienen el presupuesto para hacerlo.

Es normal que busquen tener presencia por medio de espectaculares y demás imágenes en la calle.

“Una marca busca estar lo mayor presente para atraer la mayor atención posible; en este caso es lo mismo.

Se busca el mayor alcance y sobre todo mayor frecuencia de veces que las personas puedan ver la imagen del candidato para poderlo identificar, para llamar su atención, que sepan que existe”.

En este sentido, Fernández Barros consideró que el uso de Photoshop y otras herramientas para mejorar la imagen es normal, pues es algo que también ocurre con las marcas comerciales.

Opinó que en el caso de la política no es un factor que influya mucho en las campañas, pues tampoco es excesivo el uso que le dan, sino que es sólo para matizar algunos defectos.

“En las campañas se ha trabajado la imagen física, que eso es previo, no solamente en el Photoshop, sino desde la vestimenta o cuando salen acompañados de su familia están construidas para que luzcan lo mejor posible.

Es un trabajo planificado de imagen, a mayor presupuesto se tiene mayor probabilidad de que estas cosas se puedan cuidar”.

Precisó que cuando algún candidato tiene menor presupuesto, lo enfocarán en otras cosas pero que al final, todo lo que hagan en su campaña será para cuidar su imagen y que ésta sea la que quieren transmitir a las personas.

“Los candidatos lo saben, por eso es que cuidan mucho sus imágenes, su aparición en público, que los acompañen sus familiares, porque forman parte de lo que están comunicando: sus valores, sus ideas y sus creencias”.

Finalmente, añadió que una campaña política no puede basarse únicamente en la imagen y lo que se comunica por medio de la publicidad, sino que es necesario que se complemente con la campaña a pie en la que se difundan las propuestas.

Señaló que al igual que un producto, si no es bueno la gente no lo va a elegir.

“Esta misma idea opera en la parte política, si el producto es malo, porque la gente no está conforme con el trabajo que ha desarrollado, por más exposición que haya la gente no va a votar, no van a consumir ese producto porque ya tuvieron esa mala experiencia”.

Comentarios

comments