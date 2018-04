Dice Jesús Llamas que hay como 100 CTMs diferentes

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Sin pliego petitorio ni desfile por tercer año consecutivo, la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro CTM que agrupa a 100 mil trabajadores celebrará el Día del Trabajo, en un acto cerrado en donde se manifestarán las ideas de los asistentes, informó el dirigente de esta central obrera, diputado J.

Jesús Llamas Contreras, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII Legislatura local.

Dijo que la ausencia del desfile tradicional por el Primero de Mayo, de ninguna manera significa el sometimiento de los trabajadores al Poder Ejecutivo, “nunca he escuchado que el gobernador nos diga hagan o no el desfile, hagan una comida, es muy respetuoso de las organizaciones, Y aunque lo hiciera, somos autónomos, cuando sea necesario hacer marchas en la vía publicas lo haremos, por el momento no”.

En entrevista Llamas Contreras dijo que no comulga con la Alianza Sindical y la CTM que él representa, pues ya hay como 100 CTMs diferentes, habrá un acto en el que se espera la participación de más de 1 mil personas, que es la capacidad que tiene su nuevo auditorio.

Ahí los trabajadores podrán manifestar las ideas que tengan respecto a la conmemoración del Día Primero de Mayo.

Es probable que el presidente de la Legislatura haya sido invitado a los eventos conmemorativos por el Día del Trabajo, pero él como Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se mantendrá al margen de lo que otros sindicatos organicen.

Parte de las actividades que llevarán a cabo el Primero de Mayo será la inauguración del Auditorio de la CTM, que es uno de los más funcionales y el segundo más importante en el país.

Como parte del programa “se tiene contemplado hacer una remembranza de nuestros líderes mayores que hoy día están con vida y también poder hacer un recuerdo en la memoria de nuestros líderes del pasado como fue Don Ezequiel Espinoza Mejía y Don Antonio Domínguez Trejo.

Cuando se le preguntó qué significa no participar en el Desfile por el Día del Trabajo y si con ello los trabajadores no están perdiendo espacios para demandar el cumplimiento de sus derechos, el legislador comentó “exigir los derechos de los trabajadores siempre será el día a día, no necesariamente tiene que ser el Primero de Mayo.

Y que significa la suspensión del Desfile, como hace varios ya no lo hacemos, significa que no queremos exponer a intereses ajenos a los de los trabajadores que participan en una marcha”.

“Es preferible un acto cerrado en donde los trabajadores puedan estar a la sombra cómodamente sentados y que puedan participar, interactuar, y si alguien dice una barbaridad, que no le agrade a los trabajadores, que también se pueda refutar y expresar su desacuerdo, pero de manera ordenada y civilizada.

