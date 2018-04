“No caeré en provocaciones; todo en orden”

POR RUBÉN PACHECO Noticias El candidato a la alcaldía de Querétaro por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Adolfo Ríos, dio a conocer que no ha recibido ninguna notificación sobre la denuncia presentada por José Luis Aguilera Ortiz; en tanto, aseguró que su candidatura no está en riesgo y cuenta con los documentos para avalar sus dichos.

“No estoy enterado de cuáles son las impugnaciones que están metiendo, una vez que nos notifiquen, hasta el día de hoy no nos han notificado y una vez que nos enteremos perfectamente de todo lo legal para poder contestar, entonces platicaremos con nuestros expertos para dar contestación en tiempo y forma”.

De acuerdo con el exfutbilista, sus documentos están en regla, pues de lo contrario el Instituto Electoral hubiera rechazado su postulación.

Precisó que hasta el momento ha vivido desde hace 15 años en el mismo fraccionamiento, aunque aceptó que hasta antes había votado y vivido en la parte del municipio de El Marqués.

“Posteriormente y antes de pensar en meternos e involucrarnos en temas políticos hicimos cambio de residencia, en el 2015, de hecho antes de las votaciones del 2015 y tenemos los documentos que lo avalan.

Por eso estamos tranquilos, realmente nos sorprende todo esto”.

Aunque aceptó que este tipo de denuncias y descalificaciones de los partidos políticos ya los esperaba, y adelantó que no caerá en provocaciones y en “dimes y diretes”.

“Tenemos los documentos que nos avalan desde el día que nos cambiamos de casa en el mismo fraccionamiento, en la parte del municipio de Querétaro, cuando no teníamos intenciones de sumarnos a un proyecto político.

En ese sentido tenemos todo en regla y estamos muy tranquilos por eso, seguramente habrá cosas de provocaciones”.

Respecto de su apodo, “el arquero de cristo”, con el cual pidió aparecer en la boleta electoral, dijo que aceptaría cualquier observación para cambiarlo.

“De hecho no nos dijeron que no, lógicamente es un apodo que tuvimos en todo momento a través de nuestra historia como futbolistas y la gente nos ubica con eso, pero si eso incurre en que tengamos una notificación en la que no nos la acepten no pasa nada, no tenemos ningún problema con eso”.

Y es que para el exportero, dicho sobre nombre es como cualquier otro y no tiene nada que ver con sus creencias religiosas.

