Bill Cosby confía en que jurado lo declarará inocente

Notimex El actor Bill Cosby, de 80 años de edad, está relajado y confiado en que el jurado lo declarará inocente de todos los cargos, aseguró su publicista Andrew Wyatt.“Es fácil descansar y relajarse y no preocuparse cuando sabes que no has hecho nada malo”, indicó en cuanto a la acusación contra el actor respecto a que drogó y molestó a Andrea Constand.

La agraviada era gerente de operaciones del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple, y presuntamente fue atacada en su casa, a las afueras de Filadelfia en enero de 2004, señala el portal Variety.

El actor está acusado de tres cargos de asalto indecente agravado, cada uno conlleva una pena máxima de 10 años en prisión; sin embargo, se declaró inocente y sostiene que el encuentro sexual con Andrea Constand fue consensual.

Cosby, quien es conocido por su papel como el adorable “Cliff Huxtable” en “The Cosby Show”, es la primera celebridad importante que se enfrentará a un jurado en la acalorada atmósfera del movimiento #MeToo.

Las deliberaciones del jurado iniciaron en el nuevo juicio de asalto sexual a Bill Cosby, ya que comenzó a considerar el caso el día 13 del nuevo juicio, después de que el juez del tribunal del condado de Montgomery, Steven T.

O’Neill, instruyó al panel, junto con seis suplentes, sobre la ley.

El primer juicio de Cosby finalizó en junio pasado cuando un jurado diferente se estancó en todos los cargos después de más de 50 horas de deliberaciones; por lo que ahora se enfrenta a un jurado un poco más joven, el cual está compuesto por siete hombres y cinco mujeres.

Las deliberaciones comenzaron un día después de los argumentos de cierre del martes, en los cuales Cosby fue presentado alternativamente como la víctima de un estafador y un depredador en serie que captó mujeres, les dio píldoras de alcohol para incapacitarlas y luego las agredió sexualmente.

Andrea Constand es una de las docenas de mujeres que han acusado al actor de drogar y luego agredirlas, pero fue la única cuya denuncia se convirtió en el foco de un caso criminal, tras presentar cargos el 30 de diciembre de 2015, días antes de que expirara el plazo de prescripción de 12 años.