Trabajar en todos los frentes aunque no se ven resultados: Nava

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Las administraciones municipales deben hacer lo que les toca en materia de seguridad, aunque no se vean los resultados de inmediato, aseguró el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Luis Bernardo Nava.

“Se tiene que hacer lo que debemos de hacer; entonces no es que sea opcional, porque la otra es entonces sacarle la vuelta y decir ´como esto no va a rendir en el corto plazo entonces no lo hago´ y no podemos tomar esa actitud” Nava Guerrero, indicó que se debe trabajar en la reconstrucción del tejido social en cuestiones como reducir la violencia incluso al interior de los hogares, el acoso escolar y la discriminación y eso implica trabajar en procesos de cultura y de formación en valores.

“Esta parte que mencionas de fortalecer el tejido social, son procesos que toman tiempo y, por supuesto, que no podemos dejar de trabajar en ello aunque si nos genere cierta desesperación porque los resultados no se ven de inmediato”.

El candidato detalló que para atacar la inseguridad, primero se debe saber en dónde le duele, que le duele y cuál es el malestar de la ciudadanía para darle un tratamiento específico a cada colonia y cada comunidad, pues “no puede utilizarse un medicamento genérico, pensando en que ese va a atender a todas las edades, a todas las condiciones de salud”.

