Sin localizar a sanjuanense

POR NICASIO MENDOZA No ti cias A 15 días que fue privado de su libertad, Mario “N”, por un grupo armado en el estado de Hidalgo, aún no ha sido localizado, por lo que familiares piden a las autoridades, no dejen de buscarlo.

Fue el 10 de Abril, cuando Mario “N”, regresaba junto con otras tres personas, de la feria del municipio de Huichapan, Hidalgo, a San Juan del Río, a bordo de un vehiculos marca Volkswagen, tipo Lupo, color dorado, con placas de circulación UMJ-69-82 para este estado.

Sin embargo a la altura del puente El Saucillo, en la carretera 45 Huichapan- Palmillas, fueron alcanzados por sujetos armados, quienes iban a bordo de una camioneta negra, de la cual descendieron para llevarse a Mario, así como el vehículo, abandonando en el lugar a las tres personas.

Hasta el día de ayer, la Fiscalía Hidalguense y San Juan del Río, aun continúan con la búsqueda, pero sin adelantos satisfactorios con el encuentro del sanjuanense Mario.

Familiares de la víctima se encuentran desconcertados toda vez que no saben nada del jefe de familia, pues dicen hasta el momento no recibir ningún llamado de algún tipo de rescate, por lo que solicitan a las autoridades que llevan el caso, no bajar la guardia en la búsqueda del desaparecido hombre.

Comentarios

comments