Protestan en S. Lázaro en la penúltima sesión

POR ARACELY TOVAR Noticias Las puertas del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fueron cerradas por la manifestación de trabajadores de confianza de los servidores públicos, que pretenden ser liquidados tres meses antes del final de la administración.

Alrededor de las 14:00 horas del día de ayer, durante la penúltima sesión de pleno, asesores y asistentes se inconformaron por la determinación de dicha resolución de la Junta de Coordinación Política.

Al grito de “¡Solución, solución!” y no a la rescisión anticipada, “¡Jucopo no me robes!”, “¡No somos ladrones, somos asesores!”, “¡No nos fallen!”, los inconformes con su cese anticipado recorrieron los pasillos de San Lázaro en busca de ayuda.

Al intentar movilizarse por las áreas del recinto más cercanas al salón de sesiones, el personal de Resguardo y Seguridad cerró con candados prácticamente todos los accesos al Edificio A, para que los asesores no pudieran acercarse a los congresistas, impidiendo que también la gente que estaba al interior saliera.

Después de varios minutos se les permitió entrar por un pasillo contiguo a la sala de prensa hasta donde llegaron nuevamente al vestíbulo y advirtieron que no se irían hasta que sus demandas fueran atendidas.

Los trabajadores explicaron que “están en contra del despido masivo injustificado mediante acuerdo de la Jucopo de la circular número 10 de fecha 20 de abril del presente año; la Cámara está tratando de ahorrar dinero, dejando en la calle a más de mil 500 familias de empleados que serán despedidos el 31 de mayo”, señalaron.

Luego de que se impidiera el paso de estos empleados al recinto, diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y Morena se manifestaron en contra de dicha resolución, por lo que se ordenó que el área de Recursos Humanos atendiera a los inconformes.

Al no llegar a un acuerdo, se ordenó por parte de la Mesa Directiva, que cada Grupo Parlamentario defina cómo procederá con los empleados de confianza de sus diputados.

