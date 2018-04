Instancias que vigilan cuentas, sin titulares

POR ARACELY TOVAR Noticias La selección de los titulares del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), se encuentra detenida desde 2017, motivo por el cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver el amparo a la brevedad.

Dicho exhortó se promovió, toda vez que la convocatoria y designaciones de los Órganos de Internos de Control de los Organismos C o n s t i t u c i o n a l e s Autónomos, aún no se define.

“Pedimos, con todo respeto al juez tercero de distrito de la Ciudad de México para que se pronuncie sobre el amparo emitido y se pueda decidir aquí la designación, para nombrar a los funcionarios que tanto se requieren para que se vigilen las cuentas”, manifestó el diputado, Macedonio Salomón Tamez, así como integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, calificándolo como “urgente de resolución”.

