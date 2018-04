Presupuesto de la UAQ debe ser aumentado: Zepeda

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tiene que ser aumentado, aseguró el candidato a diputado local por el Distrito VII de la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Zepeda.

“El tema de la Universidad Autónoma de Querétaro es un tema muy sensible; siempre ha sido una parte representativa de la sociedad queretana y en términos en generales me parece que el presupuesto que se le está dando a la UAQ no está siendo el correcto, yo creo que lo tenemos que estar incrementando”.

Zepeda Ruíz aclaró que las carencias no son privativas de la UAQ por lo que tanto él, como todos los candidatos del PRI establecerán compromisos para mejorar las condiciones de la educación en el estado.

“Hay una sociedad imperiosa de que hoy las escuelas públicas sean atendidas en forma integral, en tema de mantenimiento, en temas de plazas y sobre todo de infraestructura en educación básica, media y media superior en donde nos damos cuenta que tienen diversas carencias”.

Detalló que es importante “los esfuerzos que tenemos como sociedad y gobierno tienen que estar enfocados en garantizar el tema de la educación superior; sin duda esto le da una oportunidad a los jóvenes queretanos de integrarse a la sociedad como personas productivas y alejarnos de la delincuencia”.

Además de un presupuesto suficiente, dijo, también tiene que existir un ejercicio de transparencia, claridad y precisión para evitar cualquier tipo de malos manejos.

“La Máxima Casa de Estudios debe ser objeto no solo de atención, sino de un cuidado necesario que nos pueda conducir a los jóvenes a la vida del sector productivo”.

