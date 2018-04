No se puede ser buen pastor si se actúa con burocratismo

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Al conmemorar el “Día del Buen Pastor”, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, definió que como asalariado, como burócrata, no se puede ser buen pastor; quien pretenda servir a la comunidad, consagrados o laicos que tienen una función de liderazgo, no se podrán realizar ni obtener los frutos que Dios quiere, si se entrega la vida.

“Cuánto nos falta hoy mirar a Jesús, contemplar su amor a su comunidad, de tal manera que cualquier líder en nuestra comunidad, cualquiera que tenga un servicio público, un servicio a la comunidad, tendría que ver como se realiza”, abundó.

En ese sentido, Monseñor Armendáriz Jiménez, puntualizó que lo expuesto, “no se realiza desde el egoísmo ni de los intereses personales, no se realiza desde lo que yo pienso, sino que se realiza desde la verdad de las necesidades de nuestra comunidad”.

Ayer, en la misa que celebró en Catedral, el prelado explicó que la única manera de ser buen pastor es con las actitudes y estilo de vida de Jesús: “yo doy la vida por mis ovejas, yo las conozco, ellas me conocen a mi”.

Categórico, señaló: “Como asalariado como burócrata, no se puede ser buen pastor, quien pretenda servir a la comunidad, sean consagrados, laicos, que tienen una función de liderazgo, no se podrán realizar ni obtener los frutos que Dios quiere, si no entregan la vida, si conocemos a las ovejas.

“La única manera, como dice el Papa, en medio de ellas, a veces adelante del rebaño para guiarlo, o a veces detrás para que no se quede nadie rezagado”.

