GOZAN CIENTOS DE FAMILIAS CIERRE DE CONSTITUYENTES

POR JAHAIRA LARA Noticias La avenida Constituyentes que día a día miles de habitantes circulan para llegar a sus trabajos o escuelas, entre el congestionamiento vial y el ruido repetitivo de los cláxones, se transforma todos los domingos durante cuatro horas en un espacio de esparcimiento para cientos de familias.

Desde las 8:00 horas hasta el mediodía, niños, adultos y personas de la tercera edad se concentran en el tramo que va de Luis Pasteur a Ejército Republicano para salir de la rutina y recorrer a plenitud la vialidad en bicicleta, patines, patineta o patín; caminar o correr acompañados de sus mascotas; mientras que el único ruido que se escucha son las risas, gritos animados, el “gol” de los niños que se apropian del espacio para “echar una cascarita” y un poco de música.

Las actividades que forman parte del programa “Dar la Vuelta” inspirado en el concepto de “vías recreativas”, tiene el objetivo de generar conciencia en las personas y comunidades, sobre la importancia del cuidado integral de la salud, las bondades del uso de la bicicleta, la práctica de la actividad física, el valor de la familia unida y la reconstrucción de ciudades más amables.

Lo anterior lo precisa en su página de internet Conoce México en Bicicleta A.C., la cual busca generar espacios seguros e incluyentes y ofrecer a las familias que visitan la sedes todos los domingos, actividades deportivas y recreativas que los incentive a cuidar su salud y calidad de vida.

Querétaro es una de las 10 sedes del programa que se tienen en todo el país, donde las cientos de familias que cada domingo asisten pueden acceder a talleres lúdicos e inflables; participar en actividades como futbolito, juegos tradicionales, juegos de mesa, Z-Dance o recorrer la avenida Constituyentes en bicicletas, para lo cual también se hacen prestamos gratuitos.

El señor Roberto Pacheco de 59 años compartió que recorre la ciudad desde la zona norponiente en su vehículo para participar en las actividades que se realizan los domingos o simplemente caminar por la vialidad sin el riesgo de ser atropellado; pues dice le trae recuerdos de cuando Querétaro era más “tranquilo”.

“Yo no vivo cerca y he visto que se hace en otras partes de la ciudad, pero la verdad es que caminar o hasta bailar, que es lo que a mí más me gusta, a mitad de avenida Constituyentes me trae muy bonitos recuerdos. Yo cuando era más joven vivía en la zona de Palmas y era una vialidad que transitaba diario”, compartió, mientras realizaba estiramientos para integrarse a las actividades de baile.

Asimismo, la señora Luz María, habitante del Barrio de San Francisquito comparte que desde hace años, cuando se empezaba a cerrar la vialidad; recorrer los domingos Constituyentes en Bicicleta se ha convertido en una tradición. “A veces es inseguro dejar salir a los niños a la calle en bici, ya por todas partes pasan carros o hay tráfico y pues en la casa no pueden andar en bicicleta.

Aunque oímos que de repente la gente se queja de que el cierre de la avenida afecta la circulación, para mí y para mis hijos se ha convertido en una tradición”, compartió. Además de la capital queretana –donde se trabaja conjuntamente con el Municipio de Querétaro-, el programa se desarrolla en León, Puebla, Toluca, Metepec, Cuautitlán Izcalli, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, entre otros puntos.

