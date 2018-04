CALZADA TIENE MIEDO DE PERDER, POR ESO ES EL “PLURI” UNO: BANANAS

POR RUBÉN PACHECO Noticias De acuerdo con el candidato independiente para la alcaldía de El Marqués, Juan Ramírez Velázquez “El Bananas”, al alcalde con licencia no le han salido las cosas como las planeó, pues ser el primer plurinominal en la lista de regidores es un mensaje de temor. “Las cosas no las trae como él pensaba, porque ahora ya no es presidente municipal y ahora al caminar en las comunidades pues a lo mejor siente el rechazo de la gente. Yo creo que alguien le aconsejó que se cuidara como lo hacen los políticos normalmente”.

Y es que el candidato independiente aseguró que existe preocupación, tanto en el PRI como en el PAN por el crecimiento de su candidatura, a menos de un mes del inicio de las campañas electorales locales. En ese sentido, dijo que Mario Calzada se ha dado cuenta de que no tiene fácil el camino para ganar el primero de julio.

“Yo soy candidato del pueblo porque la gente me avaló, ellos no, la de ellos la decidieron prácticamente la gente de los partidos, es decir, la gente del poder y del dinero”. En consideración de Juan Ramírez, los candidatos en El Marqués se encuentran sumamente preocupados, ante la posibilidad de perder.

“No estaban acostumbrados a que un ciudadano organizado por un grupo de ciudadanos fuéramos los primeros en el estado en registrarnos como independientes”. Ante el apoyo que ha recibido a su candidatura, el candidato aseguró que la contienda estará disputada por dos proyectos, el de él y el de Enrique Vega.Aunque reconoció la experiencia y el trabajo político del dos veces alcalde de El Marqués. Aunque criticó su pertenencia a Acción Nacional, por ello aprovechó para criticar los manejos de los partidos políticos, pues dijo que son franquicias de intereses particulares.

