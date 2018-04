No hay investigación formal; todo es político: Botello

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Ante la investigación que se sigue entorno al empresario queretano Manuel Barreiro; el panista queretano, Alfredo Botello Montes, expresó que las el tema corresponde a un asunto electoral por el que atraviesa México.

El suplente a la candidatura al Senado de la República, que encabeza Mauricio Kuri González, destacó la dinámica económica de la entidad en cuanto a desarrollo económico y atracción de nuevas empresas.

“Es parte de estos momentos que se están viviendo (elecciones).

Nosotros como gobierno estamos apoyando al desarrollo, estamos apoyando a las empresas que generan empleo, que están en esta economía tan dinámica como es Querétaro, nosotros no nos vamos a detener por algún señalamiento mediático que pudiera existir, vamos a seguir con el desarrollo”, aseveró.

Reiteró que los señalamiento corresponden a un tema mediático por el que atraviesa el estado y el país, el cual confió se lleve en apego a las normas y leyes.

En cuanto al involucramiento de funcionarios públicos estatales en el caso, Alfredo Botello Montes aseveró que hasta el momento es inexistente alguna investigación formal, por lo que reiteró se trata de un asunto que se relaciona sobre la etapa electoral por la que atraviesa el país.

“Yo no he visto algún funcionario estatal sobre algún tema en particular con todos los empresarios hay una relación de parte de las instancias del gobierno del estado y gobierno municipales. No hay nada que extrañar” agregó.

Comentarios

comments