PRODUCCIÓN LECHERA DE UN MILLÓN 150 MIL LITROS

POR LAURA VALDELAMAR Noticias Actualmente en el estado de Querétaro se producen un millón 150mil litros diarios de leche, siendo los municipios de El Marqués, Querétaro y Colón, la cuenca lechera, dijo el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco.

Añadió que en la zona serrana se utiliza el ganado de doble propósito, carne y leche.

“Se tiene una diversidad muy grande de la zona serrana que utilizan el ganado de doble propósito carne y leche, y básicamente donde tenemos más la concentración es en la cuenca lechera de El Marqués, Querétaro y Colón”.

Mencionó que hace 5 años se producía un millón de litros diarios y ahora más de 1.5 millones de litros por día, las vacas se han puesto más eficientes y una sola vaca produce 27 litros por día, ya que se ha invertido en genética, con la importación de semen importado, la implantación de embriones y ayuda en la calidad de ganado y sea más productiva.

El presidente de la UGRQ refirió que existen 600 establos entre chicos y grandes con un inventario de 107 mil 659 vacas de estos solo el 20 por ciento no están integrados, este 20 por ciento venden sus litros de leche a queseros y todos los demás ingresados en Alpura donde venden su leche al precio marcado por Liconsa que es de 6.

90 por litro, siempre y cuando tengan los parámetros de calidad o no recibe la leche, mientras que los pequeños menudean la leche.

Apuntó que tienen reportado sobre el costeo más o menos el costo por litro de leche anda sobre los 7.40 a 7.45 y si lo pagan a 6.90 afecta a los pequeños productores, “tenemos que exigir que Liconsa, ya le subió estaba a 6 pesos, sin embargo necesitamos que le aumente por lo menos a 7.40”.Señaló que el costo de 7.40 por litro es un precio razonable, ya que los alimentos que consume el ganado por día tiene un costo de 135 pesos entre alimento concentrado para una buena calidad en el ganado, alfalfa, silo de maíz y rastrojo.

Además de la depreciación y amortización.

En cuanto a los pequeños productores, abundó, la Unión Ganadera los apoya haciendo compras consolidadas de forraje en época de cosecha, que son los meses de octubre y noviembre, “compramos volumen considerable y se traslada al pequeño productor por una línea de crédito con el 9 por ciento anual”.

Lo que hemos encontrado dijo, que otros consumidores de leche donde encuentra mejor precio se van y a los pequeños productores les conseguimos comprador luego hay incumplimiento.

Ugalde Tinoco apuntó que generan proyectos estratégicos, Colón trae un centro de acopio lechero, mismo que quieren repetir en El Marqués y consolidar el volumen para obtener un mejor precio.

En lo que respecta a la exportación de productos lecheros, dijo que la empresa Alpura es la única que exporta, ya que no se puede exportar por lo difícil que es competid con los precios que están manejando.

Además, señaló se importa por el lado de la unión americana, neozelandeses, productos sustitutos de la leche. “No estamos peleados con ese tipo de productores, la gente le va a dar un mejor precio para su consumo, pero no queremos que les mientan porque les están diciendo que es leche y no, es un sustituto, si la gente decide consumir el producto.

Es muy difícil poder vender muy por debajo de ellos, porque realmente esos precios han devastado nonada más a México, sino a otros países y afecta al productor primario”.

Para finalizar refirió que el sustituto no aporta los niveles de proteína y la gente debe conocer lo que está consumiendo, un producto que no es leche no está encontrando las proteínas animal, los niveles de nutrición no llega a los requerimientos que tiene la leche entera.

