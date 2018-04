“EN LAS CAMPAÑAS SE NOTA LA FALTA DE ESTRATEGIAS INTELIGENTES”

POR SERGIO HERNÁNDEZ Noticias Improvisación en algunos casos o que se armó el equipo al cuarto para las doce y no había en la parte comunicativa un trabajo previo para respaldar ese proyecto y ahorita se están notando la falta de elementos para la estrategia inteligente, señala el coordinador de la carrera de comunicación y periodismo de la UAQ, Carlo Aguilar.

Puntualiza que las campañas políticas deben de tener mensajes claros, concisos y que le apuesten a la propuesta o al planteamiento de algo que va a ser en beneficio de la población, la cual puede ser votado, la persona, el candidato o la candidata eso diría el manual clásico de política, a mí me parece que las campañas o lo que va del proceso electoral 2018 se están juntando varias situaciones y los mensajes “no están pegando”.

Luego de que este rotativo presentará a los comunicadores de las coaliciones rumbo al Senado, el académico señala: “hay falta de estrategia en general de los equipos de campaña por lo menos en la cuestión de los mensajes no me refiero a la organización de eventos o mítines.

Y el mismo hecho de que haya coaliciones o alianzas entre partidos políticos que histórica e ideológicamente no han ido de la mano en diferentes procesos hace que la gente pierda el interés y también la credibilidad en lo que pueda escuchar o ver en diferentes candidatos, entonces eso se ha conjuntado para que ahora tengamos un proceso o unas campañas como que les falta sabor” -AHORA PRIVILEGIAN MUCHO LA PARTE WWW CONTRA LO TRADICIONAL, RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS ¿ESA APUESTA ES LA ADECUADA PARA UNA CAMPAÑA? -Depende a quién se quiera llegar, fue un éxito en el caso del 2009, detrás del gobernador José Calzada.

Parte de cómo explicar el triunfo de José Calzada en Querétaro fue que se crearon mensajes creativos, innovadores a diferentes públicos dentro de internet y en las plataformas digitales, a sabiendas de que ese año los medios impresos y de comunicación en Querétaro iban a otorgar más espacio, tener cierta inclinación preferencia por el candidato del PAN a la gubernatura, ahí fue un éxito.

Pero depende del público al que se quiera llegar , yo considero y vuelvo al punto de la campaña que hemos tenido conocimiento un poco más en el momento de las propuestas, que por lo menos en redes, en la campaña al Senado, pues si hay un público que sí pueden inclinar a favor o en contra la balanza y creo que el cierre de la cuenta oficial de Facebook del candidato de MORENA (Gilberto Herrera) me parece que entre otras cosas puede obedecer a que ahí hay votantes o que su campaña en redes de la gente que está detrás, que son varios no es una única persona, ha tenido cierto eco, cierta resonancia y que ya lo veían como que no les gustaba a algunos y por eso el cierre temporal de su perfil o de su cuenta de Facebook.

-TIENEN 20 DÍAS EN CAMPAÑA ¿RECUERDAS ALGUNA PROPUESTA DE ALGUNO? -Pues yo creo que por el contexto en el que me desempeño, de candidatos a nivel federal pues me queda más grabada el Doctor Gilberto Herrera candidato al senado por la coalición Morena-PES-PT en el sentido de apostarle a la austeridad en el gasto y también en la parte de buscar iniciativas de ley o cuestiones legislativas que mejoren la parte de educación que es el rubro en el que él se desempeñó que es su historia en lo académico y como en su momento autoridad universitaria, la coalición que postula en la fórmula Mauricio Kuri, no recuerdo ahorita con detalle ni tampoco Ana Bertha Silva Solórzano, y de diputados federales en parte también lo reconozco no me he clavado todavía, estoy esperando asistir a los debates que va a tener la universidad con los candidatos a diputados federales a partir del próximo lunes por cada distrito para ahí conocer en palabras y de los candidatos en preguntas que van dar en los debates pues ver que tan bien formados están para el puesto que buscan conseguir.

-¿LA CUESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ES DINERO? -No.

Es innovación, estrategia y tratar de aterrizar no en spots pero si en mensajes que sean claros para los electores y que tengan que ver con la función a la que aspiran en este caso legislativa, diputados y senadores porque luego también ocurre el caso de candidatos y candidatas que empiezan retóricamente y de manera hasta ingenua y sin conocer a detalle lo que van a hacer a proponer cosas que no les competen entonces la comunicación es un mensaje creativo, innovador enviado por los canales adecuados y al público y votantes que quieren llegar, soportado por distintos lenguajes televisivo, radiofónico, que respalden esa intención del mensaje, no es dinero o no debería serlo, va mucho más allá, ahí es donde luego se pierden tanto los partidos, coaliciones o los candidatos.

El académico dijo que en ocasiones los encargados de comunicación o los voceros tienen que tener el tacto para cuando el candidato o la candidata trae un discurso que no es claro o no acaba de aterrizar el mensaje que quiere, hablar con él y decir, ¿Sabe qué? La cosa va por aquí y también en ocasiones además de que no todo son boletines de prensa, además se está observando que en algunos boletines enviados en esta campaña en Querétaro, ni siquiera hay respeto por la estructura que debe requerir una escritura de esa índole, ahí si hablamos de falta de preparación de quienes está haciendo los boletines de prensa o los comunicados porque los mismos periodistas o los colegas están viendo y están teniendo dificultad para que en caso de que requieran algún dato para su material periodístico pues no encuentran lo importante porque no hay una estructura fiel o sea aquí se están dando, vuelvo al punto inicial, una conjunción de factores para que el mensaje no llegue.

