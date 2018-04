…SON UN GRUPO QUE NO QUIERE DEJAR EL HUESO: OSEJO

DIEGO ARMANDO RIVERA N O T I C I A S Es una falta de respeto para una dama hablar de un amorío, aseguró el candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, quien le pidió a Luis Bernardo Nava, candidato a la misma posición por el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) que no haga la guerra sucia a la que su partido está acostumbrado a hacer.

“Se me hace una falta de respeto a una dama hablar de un amorío tan a la ligera, aunque haya sido una metáfora (…) lo llamo a que respete la condición de mujer de Rocío, a quien le reitero mi aprecio” Osejo Domínguez ser refirió a la respuesta que emitió su adversario sobre la supuesta presión que ejerció sobre la líder de la Fecopse, Rocío Alvarado, ante lo cual reiteró su llamado “a que se conduzca con decencia y que él sabe perfectamente bien que está ejerciendo presión no solo con los comerciantes, sino con otros grupos”.

“Su gente está yendo a buscar a la gente que yo visito, pero pedirles que se alineen con el candidato del PAN, están recorriendo inclusive desde hace ya semanas, recorriendo las calles que yo he recorrido, pidiéndole a la gente que yo ya he visitado que pongan su lona y que no me vayan a apoyar a mí para continuar con el apoyo que han tenido supuestamente del municipio de Querétaro” Indicó que el panista siempre ha sido funcionario público y no sabe lo que es ganar un peso fuera del gobierno y por eso está tan apurado en lograr ese triunfo a toda costa.

“Como soy un candidato independiente lo que estoy diciendo a la gente es que no se deje amedrentar, que tiene candidato que no se raja, que no tiene miedo y quien quiera que haya un cambio decente sabe que tenemos que enfrentarnos a un grupo que no va a soltar tan fácil el hueso”.

