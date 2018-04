ANALIZAR BIEN BOTÓN DE PÁNICO EN TAXIS: ESL

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Instalar un botón de pánico en los taxis puede ser una medida acertada, pero habría que analizarla con profesionales y las diferentes entidades de gobierno para ver qué tan viable es dadas las circunstancias de inseguridad que estamos viviendo en el estado, señaló Eloy Sánchez Ledesma, Secretario de Transporte de la C.T.M.Dijo que los involucrados y las diferentes instancias del gobierno involucradas en la prevención e impartición de justicia, como Secretaría de Seguridad Ciudadana, deben analizar con cuidado esta herramienta para que pueda ser un mecanismo que brinde certeza a Señaló que en algún momento se pensó en colocar otros mecanismos como estrobos que se instalaron en los vehículos, con los cuales se avisaba a la gente cercana que estaban siendo objeto de algún hecho delictivo, como asalto o amenazas, pero este mecanismo se distorsionó y los delincuentes se dieron cuenta, lo que al final resultó más riesgoso para los operadores de los taxis.

Hubo ladrones que amagaban al taxista y lo amenazaban para que no avisaran de nada. Sin embargo, afirma que lo importante es hacer un análisis serio de la situación, porque también hubo casos en los que la colocación de los estrobos sí funcionó y pudieron actuar a tiempo, en defensa de los taxistas que se encontraban en una condición de vulnerabilidad o de riesgo.

Eloy Sánchez dijo que actualmente hay una amplia gama de servicios de taxi, legales e ilegales, y muchos que siguen operando en la ilegalidad tratan de vender ideas como el botón de pánico como un implemento con el que cuenta, pero habrá que ver que tan certeros son estos mecanismos y si están vinculados al C4 o con las autoridades correspondientes.

Sostuvo que también se han organizado grupos de WhatsApp para la protección del gremio, que no es precisamente un botón de pánico sino un mecanismo de defensa ante la inseguridad a la que se enfrentan todos los días los taxistas.

En el caso del botón de pánico, señaló que se tendría que definir también quiénes se beneficiarían, cómo atenderlo y cómo tendría que reaccionar el gremio taxista.

Por último, dijo que no se tienen datos de cuántos asaltos ocurren en el gremio y cuántos taxistas han sido afectados, pero es importante que no se manejen datos sin ningún sustento para no generar incertidumbre o una psicosis en la sociedad, ya que muchas veces de 10 casos que se platican, ninguno se denuncia.